Минсельхоз обратился в Минпромторг с просьбой поддержать инициативу Картофельного союза о включении в продажу мелкого картофеля. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза.

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С чего всё началось Производители картофеля калибруют продукцию под низкие цены Участники рынка под предлогом стабилизации цен на базовые продукты питания пытаются снизить требования торговых сетей к своей продукции. Так, производители картофеля предложили ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар экономкласса. Коммерсантъ вчера в 16:44