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Интерфакс
Интерфакс

Минсельхоз просит Минпромторг поддержать идею о продаже мелкого картофеля

Минсельхоз обратился в Минпромторг с просьбой поддержать инициативу Картофельного союза о включении в продажу мелкого картофеля. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Производители картофеля калибруют продукцию под низкие цены

Участники рынка под предлогом стабилизации цен на базовые продукты питания пытаются снизить требования торговых сетей к своей продукции. Так, производители картофеля предложили ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар экономкласса.
Коммерсантъвчера в 16:44
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ТК Звезда

Агропромышленники выступили в защиту картофеля малого размера

ТК Звезда18:10
News.ru

Сокращение производства картофеля взвинтит цены в магазинах

News.ruвчера в 12:16
РБК

Производители предложили сетям пустить в продажу картофель «экономкласса»

РБКвчера в 18:27
Газета.Ru

В России предложили продавать картофель «экономкласса»

Газета.Ruвчера в 07:26
РИА Новости

Минсельхоз попросил поддержать идею продажи мелкого картофеля в магазинах

РИА Новостивчера в 07:33
Коммерсантъ

Производители предложили допустить в магазины картофель «экономкласса»

Коммерсантъвчера в 02:52
ПРАЙМ

Продать неликвид. Как делят продукты для бедных и для богатых

ПРАЙМвчера в 08:24

В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) без объявления изменил рекомендации относительно вакцинации, позволив пациентам прививаться разными препаратами, при этом предупредил, что результат смешивания вакцин еще не изучен, сообщает в пятницу New York Times.
РИА Новости20:13

ФИФА запретила футболистам играть в Суперлиге в случае ее образования

Федерация напоминает, что "согласно уставу ФИФА и конфедераций, все соревнования должны быть организованы или признаны соответствующим органом: ФИФА на глобальном уровне и конфедерациями на континентальном уровне".
Интерфакс-Спорт21 января в 06:20