Минсельхоз рекомендовал регионам сдерживать рост цен на картофель, яйца и макароны
«Минсельхоз рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель, с тем чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения», — говорится в сообщении.В источнике
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Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель
Минсельхоз рекомендовал региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новостивчера в 02:49
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Минсельхоз рекомендовал регионам сдерживать рост цен на картофель, яйца и макароны
RT на русскомвчера в 10:34