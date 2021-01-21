«Минсельхоз рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель, с тем чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения», — говорится в сообщении.

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С чего всё началось Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель Минсельхоз рекомендовал региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости вчера в 02:49