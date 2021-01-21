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Минсельхоз рекомендовал регионам сдерживать рост цен на картофель, яйца и макароны

«Минсельхоз рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель, с тем чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения», — говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель

Минсельхоз рекомендовал региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новостивчера в 02:49
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Коммерсантъ

Производители картофеля калибруют продукцию под низкие цены

Коммерсантъ16:44
RT на русском

Минсельхоз рекомендовал регионам сдерживать рост цен на картофель, яйца и макароны

RT на русскомвчера в 10:34
Ведомости

Минсельхоз призвал регионы сдержать рост цен на яйца и макароны

Ведомости20 января в 13:00
ТАСС

Минсельхоз рекомендовал регионам обсудить сдерживание цен на макароны, яйца и картофель

ТАССвчера в 02:47
ПРАЙМ

Власти рекомендуют обсудить сдерживание цен на макароны, яйца и картофель

ПРАЙМвчера в 02:32
URA.Ru

Минсельхоз РФ призвал регионы заморозить цены еще на три продукта

URA.Ruвчера в 02:29
РИА Новости

Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель

РИА Новостивчера в 02:49

Байден поручил разведке изучить отравление Навального и кибератаку на США

Ранее 21 января газета The Washington Post сообщала, что Байден поручит директору национальной разведке Аврил Хейнс дать оценку ситуации с отравлением Навального, причастности Москвы к кибератакам и вмешательству в президентские выборы 2020 года, а также выплатам за убийства американских солдат в Афганистане.
Байден поручил разведке изучить отравление Навального и кибератаку на США
РБК17:03

Белый дом подтвердил намерение продлить ДСНВ на пять лет

Администрация президента США Джо Байдена выступает за продление российского-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на максимально возможный срок.
Газета.Ru16:47

Евросоюз ввел понятие «темно-красных» зон пандемии коронавируса

Европейский союз (ЕС) ввел понятие «темно-красных» зон пандемии коронавируса в Европе, которыми обозначаются очаги с самым высоким показателем распространения инфекции, рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.
Известия17:45

Суд обязал Бастрыкина проверить факты вымогательства взятки экс-главой ГВСУ

Московский гарнизонный военный суд признал незаконным бездействие главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина из-за отсутствия проверки по заявлению экс-начальника Главного управления по работе с личным составом Вооружённых сил и ЦСКА Михаила Барышева.
News.ru19 января в 08:55