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Минсельхоз России предложил ввести квоты на экспорт зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) на период с 1 апреля по 30 июня. Речь идет об объеме в семь миллионов тонн, следует из сообщения ведомства. Участники рынка поддержали такое решение.
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