Коронавирус

КомпанияКомпанияМинсельхоз решил ввести квоты на экспорт зерна

Минсельхоз России предложил ввести квоты на экспорт зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) на период с 1 апреля по 30 июня. Речь идет об объеме в семь миллионов тонн, следует из сообщения ведомства. Участники рынка поддержали такое решение.
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Milknews.ru27 марта в 07:48
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«Буду гулять!»: почему либералы Москвы отказываются соблюдать самоизоляцию

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В Саратовской области введены дополнительные ограничения для жителей для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
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Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств

Австралийские ученые назвали единственное, но важное условие для излечения от коронавирусной инфекции COVID-19 без помощи лекарств - сильный иммунитет.
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Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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«Вирусом заразятся около миллиарда человек, число смертей составит порядка 165 миллионов, экономике будет нанесен удар размером 1-3 триллиона долларов», – говорил ранее Ларри Бриллиант, слова которого приводят РИА Новости со ссылкой на издание Wired.
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Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
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Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
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