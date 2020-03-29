Коронавирус
КомпанияМинсельхоз решил ввести квоты на экспорт зерна
Минсельхоз России предложил ввести квоты на экспорт зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) на период с 1 апреля по 30 июня. Речь идет об объеме в семь миллионов тонн, следует из сообщения ведомства. Участники рынка поддержали такое решение.
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Минэкономразвития согласовало проект постановления о временной квоте на экспорт зерна
Будущее России. Национальные проекты06:27
Участники рынка поддерживают введение квоты в 7 млн т на экспорт зерна из России
ТАСС27 марта в 10:35
Минсельхоз предлагает ввести с 1 апреля временную квоту на экспорт зерна из РФ в 7 млн т
Milknews.ru27 марта в 07:48
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