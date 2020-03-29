Минсельхоз России предложил ввести квоты на экспорт зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) на период с 1 апреля по 30 июня. Речь идет об объеме в семь миллионов тонн, следует из сообщения ведомства. Участники рынка поддержали такое решение.

Общество В Иванове уже 9 человек официально больны коронавирусом На тематическом брифинге начальник регионального депздрава Артур Фокин отрапортовал, что в новосибирской лаборатории подтвердили еще два случая коронавируса.

Общество Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.

Общество В Грузии вводится комендантский час Премьер-министр Георгий Гахария на чрезвычайном брифинге в Тбилиси заявил: особых мер карантина, введенных властями в двух регионах страны, Квемо-Картли на востоке и Самегрело на западе, оказалось недостаточно для предотвращения так называемой внутренней передачи нового коронавируса, когда уже невозможно отследить цепочку заражения.

Происшествия В Москве умерла пациентка с коронавирусом В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Общество В Саратовской области ввели режим самоизоляции В Саратовской области введены дополнительные ограничения для жителей для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Здоровье Эпидемиолог: заразиться коронавирусом могут 7,8 млрд человек «Вирусом заразятся около миллиарда человек, число смертей составит порядка 165 миллионов, экономике будет нанесен удар размером 1-3 триллиона долларов», – говорил ранее Ларри Бриллиант, слова которого приводят РИА Новости со ссылкой на издание Wired.

Политика Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.

Общество Генералу Шаймуратову присвоили звание Героя России Легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерала майора Минигали Шаймуратова посмертно наградили звездой Героя России.

Политика Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.