Экономика

Провэд-медиа.рфПровэд-медиа.рфМинсельхоз собирается временно ограничить экспорт зерна

В РФ могут ввести квоту на экспорт зерна, которая ограничит поставки этой продукции за пределы ЕАЭС объёмом в 20 млн тонн. С копией проекта постановления ознакомился «Коммерсантъ», отмечая, что ранее Минсельхоз обещал запускать такой механизм лишь при «острой необходимости».
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