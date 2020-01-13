Экономика
Провэд-медиа.рфМинсельхоз собирается временно ограничить экспорт зерна
В РФ могут ввести квоту на экспорт зерна, которая ограничит поставки этой продукции за пределы ЕАЭС объёмом в 20 млн тонн. С копией проекта постановления ознакомился «Коммерсантъ», отмечая, что ранее Минсельхоз обещал запускать такой механизм лишь при «острой необходимости».
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Минсельхоз уведомил о подготовке проекта о временном ограничении экспорта зерна
Известиявчера в 12:23
Подготовлен проект постановления о временном ограничении экспорта зерна из РФ
Московский Комсомолецвчера в 12:08
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