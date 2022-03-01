По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, приведенным в сообщении, "в настоящее время все предприятия отрасли работают в штатном режиме, а ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная".
В Минсельхозе напомнили, что для поддержки производителей хлеба и молока министерство предусмотрело в этом году дополнительные субсидии в размере 2,5 млрд рублей и не менее 10 млрд рублей соответственно.
Подразделения российских войск, ДНР и ЛНР в результате совместного наступления уничтожили штаб оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.