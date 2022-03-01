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Минсельхоз: согласование добровольных наценок на ряд товаров позитивно отразится на ценах

Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба, Минпромторг и торговые сети согласовали параметры добровольных ограничений наценок на отдельные товары, сообщил Минсельхоз РФ.
Интерфакс
По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, приведенным в сообщении, "в настоящее время все предприятия отрасли работают в штатном режиме, а ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная".
Финмаркет
В Минсельхозе напомнили, что для поддержки производителей хлеба и молока министерство предусмотрело в этом году дополнительные субсидии в размере 2,5 млрд рублей и не менее 10 млрд рублей соответственно.
ТАСС
Главной задачей в настоящее время является своевременное и качественное проведение посевной, подчеркнул Минсельхоз.
Интерфакс

Подробнее о событии

Минсельхоз, ФАС и Минпромторг пришли к соглашению по добровольным ограничениям наценок
ФАН09:05
Минсельхоз: согласование добровольных наценок на ряд товаров позитивно отразится на ценах
ТАСС07:39
Министерства и ведомства согласовали ограничения по наценкам в торговых сетях
Взгляд.ру07:10
Минсельхоз, ФАС, Минпромторг и ритейлеры согласовали параметры ограничений наценок на товары
ПРАЙМ07:21
Власти и торговые сети согласовали параметры максимальных наценок на отдельные товары
Российская газета07:17
Ведомства и ритейлеры согласовали параметры ограничения наценок
Интерфакс07:30
Минсельхоз, ФАС, Минпромторг и ретейлеры согласовали параметры ограничения наценок
Москва 2407:10

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