Прививочная кампания против гриппа в Крыму начнется с 7 сентября

Прививочная кампания против гриппа в Крыму начнется с 7 сентября: вакцина для взрослого населения уже поступила на склад предприятия "Крым-Фармация" и в ближайшее время будет распределена по медицинским организациям.