Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ПРАЙМ
ПРАЙМ

Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2020 году

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2020 году на уровне 122,5 миллиона тонн, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев.В источнике
Подробнее о событии
Парламентская газета

В Минсельхозе дали прогноз по урожаю зерна в 2020 году

Парламентская газета08:21
Росбалт

Мишустин поделился ожиданиями насчет урожая зерна

Росбалт08:16
ПРАЙМ

Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2020 году

ПРАЙМ06:36
Российская газета

Мишустин: Урожай зерна в этом году ожидается не хуже, чем в прошлом году

Российская газета07:49
ТАСС

Минсельхоз подтвердил прогноз урожая зерна в России в 2020 году в размере 122,5 млн тонн

ТАСС07:00
REGNUM

Патрушев: недобор урожая на юге России будет скомпенсирован

REGNUM08:58
Интерфакс

Мишустин дал позитивный прогноз по урожаю зерна в РФ в этом году

Интерфакс06:30

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
1K

Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение

Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости08:00
6

Прививочная кампания против гриппа в Крыму начнется с 7 сентября

Прививочная кампания против гриппа в Крыму начнется с 7 сентября: вакцина для взрослого населения уже поступила на склад предприятия "Крым-Фармация" и в ближайшее время будет распределена по медицинским организациям.
ИА Крыминформ06:53

Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения

Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
Народные новости07:55
8

Суд Одессы лишил русский язык статуса регионального

В 2012 году одесский Горсовет принял решение о придании русскому языку статуса регионального на основе принятого чуть ранее закона: он предполагал наделение языков таким статусом, если доля представителей нацменьшинств превышает 10%.
Московский Комсомолец06:38
3