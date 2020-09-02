В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
Прививочная кампания против гриппа в Крыму начнется с 7 сентября: вакцина для взрослого населения уже поступила на склад предприятия "Крым-Фармация" и в ближайшее время будет распределена по медицинским организациям.
Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
В 2012 году одесский Горсовет принял решение о придании русскому языку статуса регионального на основе принятого чуть ранее закона: он предполагал наделение языков таким статусом, если доля представителей нацменьшинств превышает 10%.