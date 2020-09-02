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ПРАЙМ

Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2020 году

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2020 году на уровне 122,5 миллиона тонн, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев.В источнике
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Парламентская газета

В Минсельхозе дали прогноз по урожаю зерна в 2020 году

Парламентская газета08:21
Росбалт

Мишустин поделился ожиданиями насчет урожая зерна

Росбалт08:16
Интерфакс

Мишустин дал позитивный прогноз по урожаю зерна в РФ в этом году

Интерфакс06:30
Российская газета

Мишустин: Урожай зерна в этом году ожидается не хуже, чем в прошлом году

Российская газета07:49
ТАСС

Минсельхоз подтвердил прогноз урожая зерна в России в 2020 году в размере 122,5 млн тонн

ТАСС07:00
ПРАЙМ

Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2020 году

ПРАЙМ06:36
REGNUM

Патрушев: недобор урожая на юге России будет скомпенсирован

REGNUM08:58

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Газета.Ru08:55
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Берлин: «Северный поток-2» и дело Навального рассматриваются сепаратно

Строительство "Северного потока-2" и дело российского блогера Алексея Навального не связаны между собой, Берлин рассматривает эти два случая сепаратно, передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Радио Sputnik09:05

Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газета08:23
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Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения

Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
Народные новости07:55
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Тихановская на видео ответила на вопрос, чей Крым

В недавнем интервью специально для программы Литовского национального радио и телевидения LRT, которое было опубликовано 1 сентября, во вторник, Тихановская уточнила, что "когда была кандидатом в президенты, озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым де-юре украинский, а де-факто — российский".
DixiNewsвчера в 09:48
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13
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