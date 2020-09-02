В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Строительство "Северного потока-2" и дело российского блогера Алексея Навального не связаны между собой, Берлин рассматривает эти два случая сепаратно, передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
В недавнем интервью специально для программы Литовского национального радио и телевидения LRT, которое было опубликовано 1 сентября, во вторник, Тихановская уточнила, что "когда была кандидатом в президенты, озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым де-юре украинский, а де-факто — российский".