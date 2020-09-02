Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2020 году
Смотрите также
Алла Пугачева не смогла сдержать слез на школьной линейке Гарри и Лизы
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене
Лавров: Путин и Лукашенко встретятся в ближайшие две недели
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена Деданина
Стала известна причина смерти актрисы Ирины Печерниковой
Кучерова травмировал игрок «Бостона» в ходе матча НХЛ
Два человека пострадали в результате падения башенных кранов в Тюмени
Певица Валерия показала видео с роскошной свадьбы 21-летнего сына
АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций
Греция объявила об открытии границы для граждан РФ
Доллар поднялся выше 75 рублей после заявления ФРГ о Навальном
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя
Минпромторг объяснил идею запретить фотографировать книги в магазинах
Футболисты «ПСЖ» Неймар, Ди Мария и Паредес заразились коронавирусом
Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2020 году на уровне 122,5 миллиона тонн, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев.В источнике
Подробнее о событии