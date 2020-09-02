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Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2020 году

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2020 году на уровне 122,5 миллиона тонн, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев.В источнике
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МИР 24

В этом году в России планируют собрать свыше 122 млн тонн зерна

МИР 2409:51
Реальное время

Минсельхоз России: аграрии собрали второй по объему в постсоветской истории урожай

Реальное время07:10
Росбалт

Мишустин поделился ожиданиями насчет урожая зерна

Росбалт08:16
REGNUM

Патрушев: недобор урожая на юге России будет скомпенсирован

REGNUM08:58
Общественная служба новостей

Мишустин дал позитивный прогноз по урожаю зерна в РФ в этом году

Общественная служба новостей08:27
ТАСС

Минсельхоз подтвердил прогноз урожая зерна в России в 2020 году в размере 122,5 млн тонн

ТАСС07:00
Интерфакс

Мишустин дал позитивный прогноз по урожаю зерна в РФ в этом году

Интерфакс06:30

МГУ поднялся на 15 позиций в рейтинге журнала Times Higher Education

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий считает, что вуз продолжает подниматься в рейтинге лучших университетов мира благодаря своим выдающимся научным результатам и образовательным успехам, совместной слаженной работе преподавателей, ученых и студентов.
Аргументы и Факты09:23

Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы продлил до 7 декабря арест бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК), передает корреспондент РБК.
РБК05:23
49

В свердловской школе перевели на «дистант» внеурочную деятельность

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" Учебный процесс в школе останется в обычном формате, на "дистант" же планируют перевести деятельность за рамками стандартного учебного дня.
REGNUM30 августа в 23:56
31

Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газета08:23
5

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС02:06
24

В Крыму террористы вербуют население и создают схроны оружия

«Третье — непосредственная работа наших недругов в интернете, вовлечение в террористическую деятельность, в экстремистскую деятельность, расшатывание обстановки в республике: дается ложная информация о существующем положении в Крыму, о безопасности населения», — заключил Булычев.
ForPost10:21
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