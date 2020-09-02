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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2020 году

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2020 году на уровне 122,5 миллиона тонн, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев.В источнике
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Росбалт

Мишустин поделился ожиданиями насчет урожая зерна

Росбалтвчера в 08:16
Интерфакс

Мишустин дал позитивный прогноз по урожаю зерна в РФ в этом году

Интерфаксвчера в 06:30
Татар-информ

Минниханов: Татарстан планирует собрать на 1 млн тонн зерна больше, чем в 2019-м

Татар-информвчера в 07:07
ТАСС

Минсельхоз подтвердил прогноз урожая зерна в России в 2020 году в размере 122,5 млн тонн

ТАССвчера в 07:00
ПРАЙМ

Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2020 году

ПРАЙМвчера в 06:36
REGNUM

Патрушев: недобор урожая на юге России будет скомпенсирован

REGNUMвчера в 08:58
Реальное время

Татарстан планирует собрать на 1 млн тонн зерна больше, чем в прошлом году

Реальное времявчера в 07:21

Байден увеличил отрыв от Трампа по популярности среди избирателей

Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден увеличил отрыв по популярности от нынешнего главы страны Дональда Трампа, свидетельствуют итоги соцопроса, проведенного в конце августа по заказу CNN.
Аргументы и Факты18:42
3

В Хакасии начнутся дворовые концерты

Творческие коллективы Хакасии дадут концерты во дворах в рамках всероссийской акции #ТавридаРядом.⠀С 4 по 6 сентября на открытых площадка Абакана творческая молодежь Хакасии даст серию концертов.
Хакасия31 августа в 08:51

«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе до 4 сентября

В Московской области и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, также в Подмосковье действует предупреждение из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
РИАМОвчера в 07:37
12

Школьники 65 регионов России начнут обучение на платформе от Сбербанка

Школьная цифровая платформа соответствует ФГОС, содержит информацию по программе с 5 по 9 классы, но включает не только учебники, но и дополнительные материалы, которые дают возможность в рамках программы формировать более расширенные модули.
RuNews24.ru1 сентября в 07:54
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Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газетавчера в 08:23
29

«Ак Барс» обыграл в овертайме ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

Казанский "Ак Барс" завоевал Кубок открытия, обыграв в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги 2020/2021 столичный ЦСКА - 3:2. Победный гол в овертайме на счету Дмитрия Воронкова.
Российская газетавчера в 15:21