Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2020 году
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Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2020 году на уровне 122,5 миллиона тонн, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев.В источнике
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