Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашение в середине декабря 2020 года. В документе определена предельная отпускная цена на сахар и масло.

Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Москва 24 Весьма МИР 24 ТК Звезда РЕН ТВ МИР 24 РЕН ТВ ТВ Центр Известия МИР 24 Коммерсантъ Телеканал Санкт-Петербург МИР 24