Минсельхоз сообщил о снижении цен на сахар и масло
Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашение в середине декабря 2020 года. В документе определена предельная отпускная цена на сахар и масло.В источнике
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Магаданский минсельхоз заключил соглашение с Мегамагом о снижении цен на сахар и подсолнечное масло
Магаданская правда17 января в 23:13
Соглашение о сдерживании цен на подсолнечное масло и сахар подписал Минсельхоз с торговой сетью «Мега» в Магадане
Колыма-информ17 января в 22:20