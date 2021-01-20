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Коммерсантъ

Минсельхоз сообщил о снижении цен на сахар и масло

Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашение в середине декабря 2020 года. В документе определена предельная отпускная цена на сахар и масло.В источнике
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ПРАЙМ

Яйца подешевели впервые за четыре месяца

ПРАЙМвчера в 11:28
ТАСС

Минсельхоз заявил о снижении цен на сахар и подсолнечное масло

ТАССвчера в 07:42
РИА Новости

В правительстве рассказали о стабилизации цен на сахар и масло

РИА Новостивчера в 02:15
Весьма

Минсельхоз Колымы планирует снизить цены на сахар и подсолнечное масло

Весьма18 января в 01:08
Магаданская правда

Магаданский минсельхоз заключил соглашение с Мегамагом о снижении цен на сахар и подсолнечное масло

Магаданская правда17 января в 23:13
ZAB.RU

Бардалеев заявил, что цены на подсолнечное масло и сахар снижаются

ZAB.RU17 января в 23:02
Колыма-информ

Соглашение о сдерживании цен на подсолнечное масло и сахар подписал Минсельхоз с торговой сетью «Мега» в Магадане

Колыма-информ17 января в 22:20

Парашюты для марсианской посадочной станции испытают в середине года

Высотные испытания парашютной системы российско-европейской марсианской посадочной станции ExoMars-2022 состоятся в середине года, сообщил РИА Новости глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.
РИА Новости17:06

Байден отменил запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран

Президент США Джо Байден подписал указ об отмене запрета на въезд на территорию Соединённых Штатов граждан ряда мусульманских стран, а также отменил действие указа о строительстве стены на границе с Мексикой.
RT на русском17:58