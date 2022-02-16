Будьте в Плюсе

Минсельхоз сообщил о риске роста цен на молоко, хлеб, сахар и овощи

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, какие продовольственные товары могут подорожать в этом году.
Газета.Ru
"Какие риски мы видим в текущем году по росту цен? Четыре товарных позиции можно выделить", - сказала Лут в ходе своего выступления.
ТАСС
Цены на хлеб в прошлом году росли несильно, потому что Минсельхоз предоставлял субсидию на 1 кг хлеба для того, чтобы продавать продукцию в рознице по фиксированной цене, отметила Лут.
ТАСС
Что же касается поддержки цен на молочную продукцию, то первый замминистра сообщила, что в прошлом году на поддержку молочного животноводства для покупки кормов было выделено 10 млрд рублей.
Интерфакс

Подробнее о событии

Минсельхоз сообщил о риске роста цен на молоко, хлеб, сахар и овощи
Ведомостивчера в 14:34
Минсельхоз заявил о рисках удорожания молока, хлеба, овощей и сахара в 2022 году
ТАССвчера в 10:43
Самое цитируемое
Замминистра сельского хозяйства Лут: есть риск роста цен на молоко, хлеб, овощи и сахару
Телеканал 360°вчера в 14:33
В Минсельхозе рассказали о мерах по стабилизации цен на продукты в 2022 году
Парламентская газетавчера в 10:00
Минсельхоз РФ допустил удорожание молока, хлеба и овощей
Росбалтвчера в 12:18
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Минсельхоз заявил о рисках роста цен на четыре товарные позиции в РФ
Интерфаксвчера в 10:13
Минсельхоз: в 2022 году могут подорожать молоко, хлеб, овощи и сахар
Газета.Ruвчера в 14:04

Интересное

Сборная Украины завоевала первую медаль на Играх в Пекине

Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебро в соревнованиях по акробатике на Олимпийских играх в Пекине.
Legalbetвчера в 08:36

Захарова заявила, что МИД больше не интересуется заявлениями генсека НАТО Столтенберга

Москва больше не интересуется заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга, его высказывания не будут рассматриваться МИД в качестве серьезных аргументов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге ведомства.
Lenta.ruвчера в 10:27

Главный санитарный врач Тверской области Выскубов сообщил, когда закончится COVID-пандемия

Главный санитарный врач Тверской области Арнольд Выскубов рассказал россиянам, когда примерно ждать конца коронавирусной пандемии.
NVLвчера в 11:03

Рубидий опрокинул гипотезу кометно-астероидного происхождения земной и лунной воды

Вопрос о происхождении воды на Земле и Луне долго и серьезно беспокоил ученых.
Naked Scienceвчера в 03:58

Граждане в России не покупают во второй раз машины Mitsubishi, Nissan, Peugeot и Porsche

«Постоянный рост цен и дефицит предложений в течение последнего года привели к тому, что автолюбители при смене автомобиля кроме любимых марок стали активнее рассматривать и более доступные варианты», — объяснил руководитель группы исследований и клиентской аналитики в «Авто.ру» Алексей Муханов.
Автоновости дня15 февраля в 11:06

Патч 1.5 к Cyberpunk 2077 вышел на PC и консолях

Компания CD Projekt объявила о выходе долгожданного патча 1.5 к Cyberpunk 2077.
Игромания.ру15 февраля в 11:40

Олимпийская чемпионка Витт: Считаю Валиеву жертвой

Двукратная олимпийская чемпионка, немка Катарина Витт поделилась мнением о ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.
Спорт день за днемвчера в 15:19

Политолог Валерий Соловей вместе с сыном задержан в Москве

Политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей задержан вместе с сыном в Москве.
Lenta.ruвчера в 10:56

The Telegraph: президент России Путин показал слабые места Запада

Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над США и Европой, говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph.
РИА Новостивчера в 12:32

Захарова призвала главу МИД Британии доказать отсутствие планов нападения на Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга призвала главу британского МИД Лиз Трасс доказать, что Лондон не планирует нападать на Россию.
RT на русскомвчера в 12:05