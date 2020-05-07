Экономика
REGNUMМинсельхоз связал рост цен на овощи с исчерпанием запасов урожая
«Текущий рост цен в первую очередь связан с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции из-за колебаний курса валют», — говорится в сообщении.
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Минсельхоз РФ связывает рост розничных цен на овощи в апреле с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции. Об этом говорится в сообщении министерства.ТАССвчера в 13:55
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Минсельхоз объяснил рост цен на овощи исчерпанием запасов и колебанием курса рубля
Коммерсантъвчера в 16:19
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