Экономика

REGNUMREGNUMМинсельхоз связал рост цен на овощи с исчерпанием запасов урожая

«Текущий рост цен в первую очередь связан с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции из-за колебаний курса валют», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось

Минсельхоз связывает рост цен на овощи с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года

Минсельхоз РФ связывает рост розничных цен на овощи в апреле с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции. Об этом говорится в сообщении министерства.
ТАССвчера в 13:55

Подробнее о событии

В Минсельхозе оценили причины подорожания овощей

Профильвчера в 17:04

Минсельхоз объяснил рост цен на овощи исчерпанием запасов и колебанием курса рубля

Коммерсантъвчера в 16:19

Минсельхоз связывает рост цен на овощи с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года

ТАССвчера в 13:55

Минсельхоз связал рост цен на овощи с исчерпанием запасов урожая

REGNUMвчера в 15:14

Рост цен на овощи связан с исчерпанием запасов прошлого урожая и импортом - Минсельхоз РФ

ПРАЙМвчера в 14:42

Минсельхоз объяснил рост цен на овощи

Ридусвчера в 14:38

В Минсельхозе назвали причину подорожания продовольствия в апреле

ИА Красная Веснавчера в 15:34
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Политика

Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором больше 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение.
РБК вчера в 22:31
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Культура

На канале Сыендука состоялась премьера анимационного шоу «Я это уже видел»

Москва, 7 мая 2020, 19:19 — REGNUM На YouTube-канале видеоблогера Сыендука состоялась премьера анимационного скетч-шоу «Я это уже видел».
REGNUM вчера в 12:19
Здоровье

Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 06 мая в 16:03
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Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
223
Общество

Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений

В Самарской области подготовлены предложения по первому этапу снятия ограничений.
ГТРК Самара вчера в 03:04
113
Происшествия

Найдена женщина, затушившая Вечный огонь в Санкт-Петербурге

REGNUM вчера в 16:17
307
Общество

В Петербурге введут обязательный масочный режим

Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46
1,2K
Космос

Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру

Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 06 мая в 09:02
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Армия и оружие

Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета

О советском космическом корабле «Буран», который стартовал с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя «Молния» и приземлялся на бетонную полосу по-самолетному, знают многие.
Московский Комсомолец вчера в 07:17
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
1,8K
Здоровье

112 случаев коронавируса выявлено в Амурской области

7 мая в Амурской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, по одному - в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачи.
Телепорт вчера в 04:27
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Гаджеты

AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3

Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).
3DNews вчера в 13:06
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
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Общество

Рабочий день для сотрудников на удаленке предлагают нормировать в РФ

Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.
РЕН ТВ вчера в 17:20
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском вчера в 11:37
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Политика

Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»

Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:51
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM вчера в 04:15
1,1K
Авто

Geely назвала рублевую цену самого дешевого Coolray

В России стартовали продажи базовой версии кроссовера Coolray – Comfort, стоимость которой стартует с 1,09 млн руб. Для сравнения, минимальная цена конкурента "китайца", Kia Seltos, начинается от 1,12 млн руб. Таким образом, теперь россиянам доступны четыре комплектации Coolray: Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport.
Авторамблер 06 мая в 09:39
76
Общество

В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны

REGNUM вчера в 09:26
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Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:03
2,4K
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
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Экономика

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Экономика

S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России

Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК вчера в 15:46
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Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Египту более 40 вертолетов Apache

Вашингтон собирается продать Египту более 40 военных вертолетов. Сумма контракта - 2,3 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 20:55
Музыка

Историческая драма «Последствия войны» и помощь ветеранам в Okko

На этой неделе состоялась цифровая премьера исторической драмы-альманаха "Последствия войны" режиссеров Алексея Белякова, Сейрана Тевфикова, Ивана Касимова и Георгия Заозерского.
Газета.Ru 00:00
Политика

Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро

Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Lenta.ru вчера в 22:59
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
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Кино

Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети

Фотография со съемочной площадки продолжения культовой кинокартины от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появилась в Сети.
ФАН вчера в 09:55
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Как работают Яндекс.Новости?
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