Экономика
REGNUMМинсельхоз связал рост цен на овощи с исчерпанием запасов урожая
«Текущий рост цен в первую очередь связан с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции из-за колебаний курса валют», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минсельхоз РФ связывает рост розничных цен на овощи в апреле с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции. Об этом говорится в сообщении министерства.ТАССвчера в 13:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Минсельхоз объяснил рост цен на овощи исчерпанием запасов и колебанием курса рубля
Коммерсантъвчера в 16:19
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:15, Ашберн
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Шоу-бизнес
«В моем возрасте не отказывают»: Лолита удивила откровениями о сексе
В моем возрасте уже не отказывают.
7Дней.ру 03:00
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Общество
Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая
Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина.
Деловая газета. Юг вчера в 08:04
Политика
Саакашвили назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине
Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2004 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий.
Известия вчера в 13:38
Общество
Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать волонтерами
Москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать волонтерами и помогать лечащимся на дому пациентам, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:02
Киберспорт
На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея
Чемпионат вчера в 10:31
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Футбол
Тренер «Леганеса» назвал дату возобновления чемпионата Испании
Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре обозначил дату возможного возобновления сезона Примеры.
Матч ТВ вчера в 18:03
Общество
Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев
Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Наука
Мумии помогли узнать генетическую историю инков и их предшественников
ТАСС Наука вчера в 11:29
Технологии
Хакеры завели страничку на WordPress
По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Фото Гитлера без усов попало на стену памяти ТРК в Челябинске
Говорит Москва вчера в 10:26
Здоровье
В Петербурге переболевшие коронавирусом доноры сдают плазму
В Санкт-Петербурге переболевшие коронавирусной инфекцией доноры начали сдавать плазму.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:20
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Министерство обороны России рассекретило архивные документы об освобождении Праги от фашистской оккупации 9 мая 1945 года, сообщается на сайте Минобороны.
Газета.Ru вчера в 21:07
Футбол
В «Милане» у трех человек обнаружили коронавирус
Имена заболевших не называются. Ранее «Сампдория» заявила о четырех инфицированных в системе клуба, а «Фиорентина» сообщила о шести случаях.
ODDS.ru 02:30
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46
Общество
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:40
Происшествия
В Челябинской области скончался десятый пациент с коронавирусом
Российская газета 02:44
Общество
В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru вчера в 14:38
Происшествия
СМИ сообщили о крушении самолета ВВС Индии
Истребитель индийских Военно-воздушных сил (ВВС) МиГ-29 упал в провинции Пенджаб. Об этом сообщает телеканал India TV в пятницу, 8 мая.
Известия 03:02
Политика
Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон
Цензуры.Нет вчера в 03:36
Наука
Выдры жонглируют камешками, когда голодны
Evo-rus.com 00:55
Общество
Названа цена аренды зала «Крокус Экспо» под госпиталь
Стоимость аренды зала "Крокус Экспо", который будет перепрофилирован под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, составила 110 миллионов рублей за два месяца, сообщил РИА Недвижимость президент Crocus Group Араз Агаларов.
РИА Новости вчера в 10:57