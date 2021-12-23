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Минсельхоз: в России ожидается подорожание муки и подсолнечного масла до 2,2% в феврале

Минсельхоз спрогнозировал рост цен на пшеничную муку, хлеб и подсолнечное масло в феврале.
Lenta.ru
В итоге увеличится стоимость хлеба, ожидают в министерстве.
Известия
В пресс-службе Минсельхоза данную информацию подтвердили и объяснили подорожание продуктов тем, что затраты изготовителей растут, в том числе дорожают коммунальные услуги, логистика и упаковка продуктов.
URA.Ru
Президент России Владимир Путин 21 июля признал обострение ситуации с ценами на еду в стране.
Lenta.ru

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Россиян предупредили о росте цен на хлеб и масло
РЕН ТВ17:46
В Минсельхозе предупредили о росте цен на масло и муку
URA.Ru17:11
Минсельхоз: в России ожидается подорожание муки и подсолнечного масла до 2,2% в феврале
Lenta.ru17:25
Минсельхоз предупредил о подорожании хлеба и масла в начале 2022 года
Вечерняя Москва17:43
Минсельхоз ожидает рост цен на хлеб и подсолнечное масло в начале 2022 года
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Минсельхоз предупредил о подорожании хлеба и масла
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