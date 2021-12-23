Lenta.ruМинсельхоз: в России ожидается подорожание муки и подсолнечного масла до 2,2% в февралеМинсельхоз спрогнозировал рост цен на пшеничную муку, хлеб и подсолнечное масло в феврале.Lenta.ruВ итоге увеличится стоимость хлеба, ожидают в министерстве.ИзвестияВ пресс-службе Минсельхоза данную информацию подтвердили и объяснили подорожание продуктов тем, что затраты изготовителей растут, в том числе дорожают коммунальные услуги, логистика и упаковка продуктов.URA.RuПрезидент России Владимир Путин 21 июля признал обострение ситуации с ценами на еду в стране.Lenta.ruЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняРЕН ТВИзвестияВечерняя МоскваПодробнее о событииРоссиян предупредили о росте цен на хлеб и маслоРЕН ТВ17:46В Минсельхозе предупредили о росте цен на масло и мукуURA.Ru17:11Минсельхоз: в России ожидается подорожание муки и подсолнечного масла до 2,2% в февралеLenta.ru17:25Минсельхоз предупредил о подорожании хлеба и масла в начале 2022 годаВечерняя Москва17:43Минсельхоз ожидает рост цен на хлеб и подсолнечное масло в начале 2022 годаЭкономика сегодня16:57Минсельхоз предупредил о подорожании хлеба и маслаИзвестия17:22Показать ещёОценить2Поделиться