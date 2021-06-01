Минсельхоз вернется с 2022 года к интервенциям на рынках еды
В 2022 году Минсельхоз планирует возобновить закупочные зерновые интервенции — в течение двух лет власти намерены увеличить запасы с текущих 200 тыс. до 3 млн тонн.В источнике
С чего всё началось
Минсельхоз вернется с 2022 года к интервенциям на рынках еды
Напомним, в последний раз закупочные интервенции применялись в 2016 году, после этого Минсельхоз только продает зерно из госфонда — сейчас его объем оценивается примерно в 200 тыс. тонн. Сам механизм зерновых интервенций нацелен на стабилизацию цен на рынке.
Коммерсантъ18:10