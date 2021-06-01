Запрещённую в России Tell Me Why раздают бесплатно в Steam и на Xbox

Забрать интерактивную драму в трёх эпизодах можно в Steam и Microsoft Store для Xbox и Windows 10, однако в России и множестве других стран игру не выпускали — официально ни издатель, ни разработчики до сих пор не комментировали это.