Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных. Это следует из ответа министерства на запрос РБК. Речь идет о постановлении, принятом 16 апреля 2020 года.

с чего всё началось

Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве. Такое обращение поступило в министерство ранее от руководителей нескольких регионов.

Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО

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