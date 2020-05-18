Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО

Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве. Такое обращение поступило в министерство ранее от руководителей нескольких регионов.
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных. Это следует из ответа министерства на запрос РБК. Речь идет о постановлении, принятом 16 апреля 2020 года.
РБК00:00

Подробнее о событии

Минсельхоз отказался запретить ввоз ГМО в Россию

Lenta.ru03:51

Минсельхоз поддерживает упрощение допуска ГМО-продукции в Россию

ТАСС04:22

Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО

Российская газета03:57

Минсельхоз поддержал упрощённый допуск ГМО-продукции в Россию

RT на русском04:53

РБК: Минсельхоз отклонил идею об отмене упрощенного ввоза ГМО продукции

РИА Новости03:47

РБК: Минсельхоз против отмены упрощенного импорта соевых бобов и шрота с ГМО

Коммерсантъ00:37

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 05:22, Ашберн
Происшествия

В Канаде разбился военный самолет

РБК вчера в 17:17
32
Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
142
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
982
Общество

В Москве оштрафовали прикованную к кровати женщину-инвалида

Говорит Москва 03:22
1
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
622
Общество

Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети

Сумма штрафа за нарушение самоизоляции в Москве составляет 4000 руб. Их выписывают жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции.
Ведомости 05:09
1
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, что будет с сезоном отпусков

Полный выпуск программы выйдет в эфир 17 мая на телеканале "Россия 1" в 22:30 по московскому времени.
Вести.Ru вчера в 03:43
422
Шоу-бизнес

Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией

Bimru.ru 02:13
6
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опровергла слухи об увольнении с НТВ

RuNews24.ru вчера в 20:02
5
Общество

СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей РФ.
РИА Новости 05:01
2
Общество

В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих

Православие и Мир 05:16
21
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Технологии

В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов

Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
10
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
1,1K
Происшествия

Мертвого мужчину обнаружили в подъезде жилого дома в Чехове

Мертвого мужчину обнаружили в подъезде жилого дома в селе Чехов Холмского района.
АСТВ вчера в 21:40
Общество

В России за сутки подтвердили 8926 случаев коронавирусной инфекции

11 мая в России было зафиксировано 11,6 тыс. новых случаев в сутки - абсолютный максимум в стране.
Интерфакс 03:39
95
Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны.
Коммерсантъ 02:06
869
Экономика

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме.
Ведомости вчера в 17:06
6
Финансы

Курс доллара упал ниже 73 рублей

Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 03:43
119
Хоккей

Яшкин признан самым ценным игроком сезона в КХЛ, Билялов — лучший вратарь

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов сезона-2019/2020 в командных и индивидуальных номинациях, информирует официальный сайт лиги.
Чемпионат 05:13
Наука

Коронавирусом своих собак заражают хозяева

Сами животные были изолированы. специалисты установили, что в анализах двух собак присутствует РНК коронавируса.
Live24 05:02
44
Общество

Еще 84 жителя Тульской области заразились коронавирусом

По состоянию на 18 мая в Тульской области зафиксированы и новые случаи выздоровления. От коронавируса излечились 19 туляков.
Тульские Известия 03:47
432
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
2,6K
Единоборства

Видео нокаута в бою Оверим – Харрис на UFC Fight Night 172

В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.
Чемпионат вчера в 00:40
Происшествия

В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки

РБК 05:16
1
Игры

Создатели Minecraft сменили название и логотип

Руководители теперь уже Mojang Studios решили выйти за пределы вселенной Minecraft.
The GEEK 04:33
Общество

На Украине откроют пляжный сезон, несмотря на коронавирус

РИА Новости 03:43
Общество

В Центральной России ожидается аномально холодная погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни дневная температура в Центральной России будет ниже нормы на 3–4 градуса, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:53
1,2K
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
РИА Новости вчера в 05:05
25
Космос

Китайский зонд Чанъэ-4 возобновил исследование Луны после лунной ночи

ИА Красная Весна вчера в 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное