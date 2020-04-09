Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМинсельхоз: запасов гречки в России хватит до урожая следующего года

По словам Хатуова, по состоянию на сегодняшний день остатки гречихи, из которой делают гречневую крупу, у российских аграриев составляют не менее 300 тыс. тонн. Он утверждает, что этих запасов хватит до урожая следующего года.
Читать в источнике
Комментировать4
Джамбулат Хатуов
В прошлом году аграрии высевали гречиху на площади 800 тыс. га, в этом году есть мнение с учетом произошедшего увеличить посевы до 50-70 тыс. га … Мы считаем, что объем производства гречихи на таких площадях позволит иметь нам годовой запас гречихи для удовлетворения нужд и спроса наших покупателей.
— Джамбулат Хатуов, мэрRambler News Service 05:29

Подробнее о событии

Минсельхоз разработает план по созданию запаса гречки на два года

РБК08:45

Минсельхоз: гречки в России хватит до следующего урожая

Газета.Ru05:30

В Минсельхозе заверили в достаточном количестве гречки в России

Известия05:06

Минсельхоз в этом году увеличит посевы гречихи

Эхо Москвы06:01

РФ в 2020 году увеличит посевы гречихи, чтобы иметь двухгодовой запас

Интерфакс04:52

В Минсельхозе заявили, что запасов гречихи в России хватит до урожая следующего года

ТАСС04:44

В Минсельхозе заявили, что запасов гречихи хватит до следующего урожая

РИА Новости05:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Хоккей

Назван новый состав совета директоров КХЛ

Стал известен новый состав совета директоров КХЛ, сообщается на сайте лиги.
ProstoProSport 11:45
Футбол

«Торпедо» понизило зарплаты футболистам и тренерам на 25%

Если обобщить, понизили выплаты футболистам, тренерам и персоналу в среднем на 25 процентов.
Чемпионат 14:39
Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Происшествия

Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу

Ведомости 08:12
Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor 02:54
Политика

Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Газета.Ru 13:50
Футбол

В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя

Soccer.ru 06:19
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Общество

Мишустин рассказал, как россиян будут возвращать из-за рубежа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первыми на родину будут возвращаться россияне, уехавшие за границу в 2020 году, а не граждане, которые живут за границей длительное время и "интегрированы в местную жизнь".
РЕН ТВ 12:44
Общество

Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля

Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
REGNUM 13:38
Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
Общество

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд

В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 12:03
Кино

Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Piter.tv 14:51
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Рамблер 11:43
Общество

В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции

В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции В Москве больше не будут делить пациентов на больных пневмонией и тех, кто инфицирован коронавирусом.
Коммерсантъ 08:08
Экономика

В России упало производство бензина

За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости 14:54
Политика

Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Lenta.ru 14:14
Политика

Владимир Путин вновь обратится к россиянам

Президент России Владимир Путин вновь выступит с обращением к жителям страны в среду, 8 апреля.
ГТРК Удмуртия вчера в 08:34
Шоу-бизнес

Сын Максима Галкина показал пародию на Игоря Николаева

Сегодня Максим Галкин опубликовал видео, на котором его сын Гарри исполнил песню Игоря Николаева «Выпьем за любовь» и показал пародию на певца.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Экономика

Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19

В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.
Российская газета 08:24
Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru 07 апреля в 16:37
Общество

В Коми подал в отставку министр здравоохранения

В Коми подал в отставку министр здравоохранения республики Дмитрий Березин, передает корреспондент FlashNord.
FlashNord 07:39
Общество

«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Ведомости 14:34
Происшествия

Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку

Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
РИА Новости 09:39
Политика

Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

В понедельник премьер Михаил Мишустин заявил, что главы регионов должны принимать адекватные меры по борьбе с коронавирусом и не путать региональные полномочия с федеральными.
РИА Новости 11:31
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Lenta.ru 14:32
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Политика

Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
RT на русском 06:00
Здоровье

Комаровский объяснил, что делать при первых симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский сделал публикацию в своем Instagram-аккаунте, где описал необходимые действия после того, как человек обнаружил у себя первые признаки коронавируса нового типа.
Рамблер 13:55
Здоровье

Минздрав назвал симптомы коронавируса

В Минздраве назвали основные и сопутствующие симптомы коронавируса.
Оka.fm 08:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джамбулат Хизирович Хатуов
Мэр
Мэр Армавира, первый заместитель губернатора Краснодарского края, первый заместитель министра сельского хозяйства России
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное