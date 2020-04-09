Коронавирус
Газета.RuМинсельхоз: запасов гречки в России хватит до урожая следующего года
По словам Хатуова, по состоянию на сегодняшний день остатки гречихи, из которой делают гречневую крупу, у российских аграриев составляют не менее 300 тыс. тонн. Он утверждает, что этих запасов хватит до урожая следующего года.
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В прошлом году аграрии высевали гречиху на площади 800 тыс. га, в этом году есть мнение с учетом произошедшего увеличить посевы до 50-70 тыс. га … Мы считаем, что объем производства гречихи на таких площадях позволит иметь нам годовой запас гречихи для удовлетворения нужд и спроса наших покупателей.
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