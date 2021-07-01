Минсельхоз заявил о стабильности цен на молоко
В целом в январе-мае 2021 года производство молока увеличилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Минсельхоз рассчитывает на дальнейший рост производства и ожидает, что в 2021 году итоговый показатель составит не менее 32,6 миллиона тонн", — заключает министерство.В источнике
С чего всё началось
Производители молока предупредили об осеннем повышении цен
Отпускные цены на сырое молоко и продукты переработки сохраняются на стабильном уровне, настаивает представитель Минсельхоза, признавая при этом, что затраты на производство сырого молока в этом году действительно увеличились.
РБК1 июля в 01:00
Официальный комментарийМинсельхоз
отпускные цены на сырое молоко и продукты переработки сохраняются на стабильном уровне - за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляцииТАСС1 июля в 03:49