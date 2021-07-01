Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Минсельхоз заявил о стабильности цен на молоко

В целом в январе-мае 2021 года производство молока увеличилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Минсельхоз рассчитывает на дальнейший рост производства и ожидает, что в 2021 году итоговый показатель составит не менее 32,6 миллиона тонн", — заключает министерство.В источнике

С чего всё началось

Производители молока предупредили об осеннем повышении цен

Отпускные цены на сырое молоко и продукты переработки сохраняются на стабильном уровне, настаивает представитель Минсельхоза, признавая при этом, что затраты на производство сырого молока в этом году действительно увеличились.
РБК1 июля в 01:00

Подробнее о событии

Новости за 5 минут: три победы Союзмолоко, осенний рост цен на полках и новый рынок для экспортеров

Milknews.ruвчера в 09:31

В Минсельхозе объяснили рост отпускных цен на молоко и молочные продукты

ТАСС1 июля в 03:08
Официальный комментарий
Минсельхоз
отпускные цены на сырое молоко и продукты переработки сохраняются на стабильном уровне - за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляции
ТАСС1 июля в 03:49

Минсельхоз заявил о стабильности цен на молоко

ПРАЙМ1 июля в 03:00

Россиян предупредили о росте цен на молоко

URA.Ru1 июля в 02:13

Производители предупредили о росте цен на молоко к осени

Ведомости1 июля в 01:56

Россиян предупредили о росте цен на молоко

Телеканал 360°1 июля в 01:43

Производители молока предупредили об осеннем повышении цен

РБК1 июля в 01:00
Интересное

Александру Земскову отказали в иске к Huawei

Кунцевский районный суд отклонил иск Александра Земскова, владельца разработки под названием «Способ и система определения местоположения объекта на территории» к ООО «Техкомпания Хуавэй», которая является российской дочерней организацией китайского гиганта.
Пепелац Ньюс1 июля в 12:00

Apple выпустила обновление iOS 14.7 и iPadOS beta 4 для разработчиков

Большинство пользователей надеялись, что компания Apple выпустит финальную версию программного обеспечения iOS 14.7 и iPadOS 14.7, но Apple решили выпустить четвертую бета-версию, которая стала доступной для зарегистрированных разработчиков.
Megaobzor.com30 июня в 04:06

Новое исследование американских учёных позволит увеличить эффективность ветрогенераторов

Учёные из университета Карнеги Энрико Антонини и Кен Калдейра провели новое исследование, касающееся парков ветрогенерации, в котором предположили, что место расположения ветряных турбин играет огромную роль на итоговые объёмы электрогенерации.
Элек.ру1 июля в 08:14