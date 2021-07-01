В целом в январе-мае 2021 года производство молока увеличилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Минсельхоз рассчитывает на дальнейший рост производства и ожидает, что в 2021 году итоговый показатель составит не менее 32,6 миллиона тонн", — заключает министерство.

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С чего всё началось Производители молока предупредили об осеннем повышении цен Отпускные цены на сырое молоко и продукты переработки сохраняются на стабильном уровне, настаивает представитель Минсельхоза, признавая при этом, что затраты на производство сырого молока в этом году действительно увеличились. РБК 1 июля в 01:00