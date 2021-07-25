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Минсельхоз ждет стабильных цен на подсолнечное масло

Минсельхоз прогнозирует стабильные цены на подсолнечное масло в связи с увеличением урожая подсолнечника в 2021 году, а также — с введением мер таможенно-тарифного регулирования.
Коммерсантъ
Самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составила 195,9%. За последний месяц цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр, сообщили в ведомстве.
ТАСС
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько заявил РБК, что к снижению производства привела нехватка сырья у переработчиков из-за уменьшения урожая подсолнечника в 2020 году.
РБК
В рознице цены на сахар должны быть не более 46 рублей, на масло - не более 110 рублей.
ТАСС

С чего всё началось

В Минсельхозе заверили, что цены на подсолнечное масло сохранятся на стабильном уровне

"В новом сезоне (сентябрь-август) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне", - говорится в сообщении.
ТАССвчера в 13:42

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Минсельхоз рассказал о мерах стабилизации цен на подсолнечное масло

Телеканал 360°вчера в 16:19

Минсельхоз ждет стабильных цен на подсолнечное масло

Коммерсантъвчера в 15:13
Официальный комментарий
Минсельхоз
В новом сезоне (сентябрь-август) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне
ТАССвчера в 13:47

Минсельхоз: урожая подсолнечника в России в 2021 году хватит для сохранения цен на масло

ПРАЙМвчера в 13:33

Минсельхоз объяснил снижение производства подсолнечного масла

РБКвчера в 13:48

В Минсельхозе заверили, что цены на подсолнечное масло сохранятся на стабильном уровне

ТАССвчера в 13:42

Минсельхоз: урожая подсолнечника в 2021 году хватит для сохранения цен на масло

РИА Новостивчера в 13:33

В Минсельхозе спрогнозировали стабильные цены на подсолнечное масло

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