"В новом сезоне (сентябрь-август) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне", - говорится в сообщении.
В новом сезоне (сентябрь-август) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне
«Доклинические эксперименты на культурах клеток людей показали, что маситиниб подавляет репликацию альфа, бета и гамма штаммов SARS-CoV-2 на 99%, а также эффективен против гепатита А, полиомиелита и вызывающих простуду риновирусов», — рассказали авторы научной работы.