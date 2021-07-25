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Минсельхоз ждет стабильных цен на подсолнечное масло

Минсельхоз прогнозирует стабильные цены на подсолнечное масло в связи с увеличением урожая подсолнечника в 2021 году, а также — с введением мер таможенно-тарифного регулирования.
Коммерсантъ
Министерство напоминает, что самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составила 195,9%. При этом, продолжает ведомство, за последний месяц цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр.
РИА Новости
"Возмещение части затрат на производство и реализацию бутилированного масла позволит предприятиям выполнять соглашения о стабилизации цен при необходимом уровне рентабельности производства", - отмечает Минсельхоз.
РИА Новости
По данным Росстата, в первом полугодии 2021 года производство нерафинированного подсолнечного масла уменьшилось на 2,7 миллиона тонн.
Телеканал 360°

С чего всё началось

В Минсельхозе заверили, что цены на подсолнечное масло сохранятся на стабильном уровне

"В новом сезоне (сентябрь-август) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне", - говорится в сообщении.
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Минсельхоз рассказал о мерах стабилизации цен на подсолнечное масло

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Минсельхоз: урожая подсолнечника в 2021 году хватит для сохранения цен на масло

РИА Новости13:33
Официальный комментарий
Минсельхоз
В новом сезоне (сентябрь-август) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне
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