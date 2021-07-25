Министерство напоминает, что самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составила 195,9%. При этом, продолжает ведомство, за последний месяц цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр.
"Возмещение части затрат на производство и реализацию бутилированного масла позволит предприятиям выполнять соглашения о стабилизации цен при необходимом уровне рентабельности производства", - отмечает Минсельхоз.
"В новом сезоне (сентябрь-август) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне", - говорится в сообщении.
В новом сезоне (сентябрь-август) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне
«В первом полугодии 2021 года в России зарегистрировано 180 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188»,— передает ТАСС ответ на запрос в МВД.
Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция" "Работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины", — говорится в документе.
Праздничный артиллерийский салют в честь Дня ВМФ, в ознаменование 325-летия создания Российского флота и пятого Главного военно-морского парада произвели из города-крепости Кронштадт в воскресенье вечером.
Все медицинские учреждения первичного звена в Татарстане и других регионах России должны быть подключены к системе телемедицины, чтобы медики могли оперативно получать консультации профильных специалистов.
На 74-м году жизни скончалась советская актриса театра, кино и телевидения Зинаида Пасютина, некролог опубликовал в субботу, 24 июля, Белорусский государственный университет культуры и искусств (БГУКИ) на странице в Facebook.
Системы сирийской ПВО уничтожили две израильские ракеты, выпущенные по объектам в Сейдат-Зейнабе провинции Дамаск, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.