До пяти человек погибли в ДТП с электросамокатами за полгода

«В первом полугодии 2021 года в России зарегистрировано 180 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188»,— передает ТАСС ответ на запрос в МВД.