"В новом сезоне (сентябрь-август) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне", - говорится в сообщении.

ТАСС 13:42