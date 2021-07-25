Министерство напоминает, что самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составила 195,9%. При этом, продолжает ведомство, за последний месяц цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр.
"Возмещение части затрат на производство и реализацию бутилированного масла позволит предприятиям выполнять соглашения о стабилизации цен при необходимом уровне рентабельности производства", - отмечает Минсельхоз.
"В новом сезоне (сентябрь-август) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне", - говорится в сообщении.
В новом сезоне (сентябрь-август) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне