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РБК
РБК

Минск анонсировал военные учения на границе с Литвой

Минобороны Белоруссии объявило о проведении военных учений в Гродненской области у границы с Литвой. Об этом военное ведомство сообщило в Telegram-канале. Учения запланированы на 17–20 августа.В источнике
С чего всё началось
«С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны "Гожский" и "Неман"»,-- говорится в сообщении Минобороны в Telegram
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Коммерсантъ09:28
Подробнее о событии
Lenta.ru

Белоруссия объявила о начале военных учений у границы с Литвой

Lenta.ru09:35
Комсомольская правда

В Беларуси объявили военные учения у литовской границы

Комсомольская правда10:01
ТАСС

Минобороны Белоруссии проведет крупные тактические учения 17-20 августа

ТАСС09:48
Известия

Армия Белоруссии проведет учения на границе с Литвой

Известия09:40
РБК

Минск анонсировал военные учения на границе с Литвой

РБК10:19
Коммерсантъ

Белоруссия проведет учения у литовской границы

Коммерсантъ09:28
Газета.Ru

Белоруссия проведет военные учения у границы с Литвой

Газета.Ru09:27

В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении
RT на русском11:12
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Самсонов пропустит прокаты юниорской сборной России из-за травмы

Двукратный чемпион России среди юниоров Даниил Самсонов пропустит контрольные прокаты юниорской сборной России из-за травмы, сообщил РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Самсонов пропустит прокаты юниорской сборной России из-за травмы
РИА Новости12:21

Советник Трампа признал поражение США в Совете безопасности ООН

Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что Соединенные Штаты потерпели неудачу, пытаясь продлить через Совбез ООН оружейное эмбарго против Ирана.
Парламентская газетавчера в 03:45
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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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Путин и Лукашенко обсудили помощь России при давлении на Минск извне

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг президентских выборов, сообщает 16 августа пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна07:38
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Офис Зеленского назвал безответственной передачу «боевиков ЧВК» России

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — говорится в сообщении.
РБК13:05

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.com02:43
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