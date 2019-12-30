с чего всё началось

Белоруссия договорилась о поставке первой партии российской нефти по цене без премии, сообщает ТАСС.

Минск договорился о поставке первой партии нефти из России

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