Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМинск договорился о поставке первой партии нефти из России

Белоруссия договорилась о поставке первой партии российской нефти по цене без премии, сообщает ТАСС.
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"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте
 концерна.
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