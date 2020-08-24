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RT на русском
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Минск договорился с Москвой о поставках систем ПВО

Минобороны Белоруссии сообщило, что Москва и Минск подписали план взаимодействия с «Алмаз-Антеем» по вопросам поставки образцов систем противовоздушной обороны до 2025 года.В источнике
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РИА Новости

Белоруссия договорилась с Россией о поставках систем ПВО

РИА Новости11:09
RT на русском

Минск договорился с Москвой о поставках систем ПВО

RT на русском10:50
ТАСС

ВС Белоруссии подписали с концерном «Алмаз - Антей» план поставок ПВО до 2025 года

ТАСС09:53
РБК

На фоне протестов Минобороны Белоруссии купит в России новые БТР

РБК10:33
URA.Ru

На фоне протестов Беларусь купит у РФ бронетехнику и вертолеты

URA.Ru10:19
Газета.Ru

Белоруссия закупит у России военную технику

Газета.Ru10:10
Коммерсантъ

Россия поставит Белоруссии системы ПВО, вертолеты и БТР

Коммерсантъ10:36
КП - Беларусь

Два батальонных комплекта БТР и четыре вертолета: Россия и Беларусь заключили контракты на поставку военной техники

КП - Беларусь11:02

СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
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По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36

Диетолог: раф-кофе считается высококалорийным напитком

Наталья Круглова, врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, в беседе с сайтом «Ридус» рассказала, что кофейный напиток раф, который сейчас крайне популярен, является очень калорийным.
Телеканал 360°04:57
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S&P 500 и NASDAQ обновили исторические максимумы

Акции Apple сегодня, 24 августа, выросли на 3%, впервые в истории перейдя отметку в $500 за акцию, акции китайского онлайн-ритейлера Alibaba показали рост на 3,3% -- до рекордного значения, акции некоторых других технологических компаний также выросли.
Коммерсантъ12:08
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Алексиевич вызвали в СК Белоруссии из-за призывов к захвату власти

«Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета», - сказано в сообщении пресс-службы КС.
Финансовая газета12:31
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Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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