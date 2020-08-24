Белоруссия подписала с Россией контракт на поставку военной техники
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Белоруссия подписала с Россией контракт на поставку военной техники, следует из заявления белорусского военного ведомства страны.В источнике
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