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Rambler News Service
Rambler News Service

Белоруссия подписала с Россией контракт на поставку военной техники

Белоруссия подписала с Россией контракт на поставку военной техники, следует из заявления белорусского военного ведомства страны.В источнике
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Российская газета

Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М

Российская газетавчера в 11:17
РБК

На фоне протестов Минобороны Белоруссии купит в России новые БТР

РБКвчера в 10:33
RT на русском

Минск договорился с Москвой о поставках систем ПВО

RT на русскомвчера в 10:50
Коммерсантъ

Россия поставит Белоруссии системы ПВО, вертолеты и БТР

Коммерсантъвчера в 10:36
РИА Новости

Белоруссия договорилась с Россией о поставках систем ПВО

РИА Новостивчера в 11:09
URA.Ru

На фоне протестов Беларусь купит у РФ бронетехнику и вертолеты

URA.Ruвчера в 10:19
ТАСС

ВС Белоруссии подписали с концерном «Алмаз - Антей» план поставок ПВО до 2025 года

ТАССвчера в 09:53
КП - Беларусь

Два батальонных комплекта БТР и четыре вертолета: Россия и Беларусь заключили контракты на поставку военной техники

КП - Беларусьвчера в 11:02

Археологи раскрыли происхождение валунов Стоунхенджа

Сарсеновые камни неимоверно-огромных размеров, которые составляют внешний круг внесённого в 1986 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО мегалитического Стоунхенджа, были доставлены из леса Вествуда, расположенного в 15 километров от одной из наиглавнейших достопримечательностей Англии.
Лезги газетвчера в 07:01
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Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Газета.Ruвчера в 13:10
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Коронавирус не повлияет на поставки ЗРС С-400 в Индию

Пандемия коронавируса не окажет влияния на график поставок в Индию российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщил 24 августа посол республики в России Бала Венкатеш Варма на форуме «Армия-2020».
Известиявчера в 10:45

Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

Ведомство обновило свою оценку эпидемиологической ситуации в разных странах и впервые включило Россию в категорию С. Попадание в нее разрешает въезд на Кипр гражданам, которые постоянно проживают на острове, и членам их семей; тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также дипломатам.
РБК21:14

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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СККШ-586 на форуме Армия-2020

"Мытищинский машиностроительный завод", входящий в состав Группы компаний "Калашников", на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" представит опытный образец специального корпусного колёсного шасси СККШ-586, предназначенного для монтажа специального оборудования.
ANNA-News23 августа в 02:43
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В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замглавы «Ила»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБКвчера в 12:40
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