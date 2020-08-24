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RT на русском
RT на русском

Минск договорился с Москвой о поставках систем ПВО

Минобороны Белоруссии сообщило, что Москва и Минск подписали план взаимодействия с «Алмаз-Антеем» по вопросам поставки образцов систем противовоздушной обороны до 2025 года.В источнике
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Российская газета

Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М

Российская газета11:17
РИА Новости

Белоруссия договорилась с Россией о поставках систем ПВО

РИА Новости11:09
ТАСС

ВС Белоруссии подписали с концерном «Алмаз - Антей» план поставок ПВО до 2025 года

ТАСС09:53
Коммерсантъ

Россия поставит Белоруссии системы ПВО, вертолеты и БТР

Коммерсантъ10:36
РБК

На фоне протестов Минобороны Белоруссии купит в России новые БТР

РБК10:33
URA.Ru

На фоне протестов Беларусь купит у РФ бронетехнику и вертолеты

URA.Ru10:19
RT на русском

Минск договорился с Москвой о поставках систем ПВО

RT на русском10:50
КП - Беларусь

Два батальонных комплекта БТР и четыре вертолета: Россия и Беларусь заключили контракты на поставку военной техники

КП - Беларусь11:02

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15
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Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru14:02
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ru12:02
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В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замглавы «Ила»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБК12:40
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