Минск договорился с Москвой о поставках систем ПВО
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Минобороны Белоруссии сообщило, что Москва и Минск подписали план взаимодействия с «Алмаз-Антеем» по вопросам поставки образцов систем противовоздушной обороны до 2025 года.В источнике
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