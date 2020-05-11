Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС, понимание с российской стороны есть, документы пока проходят согласование, заявил в понедельник замглавы Минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк.

Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС

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