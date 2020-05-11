Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Белоруссия обсуждают корректировку условий кредита на БелАЭС

Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС. Как сообщил замглавы белорусского Минэнерго Михаил Михадюк, «понимание с российской стороны есть, но документы ещё не подписаны».
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Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий кредита на БелАЭС

RT на русском08:11

Россия и Белоруссия достигли понимания по корректировке кредита на БелАЭС

Взгляд.ру06:50

Россия и Белоруссия достигли понимания по изменению условий кредита на БелАЭС

Газета.Ru07:03

Минск и Москва достигли понимания по изменению условий кредита РФ на БелАЭС

ТАСС06:55

Минск и Москва достигли понимания по изменению условий кредита РФ на БелАЭС

News.ru07:21

Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС

РИА Новости06:37

Минск и Москва достигли понимания по изменению условий кредита РФ на БелАЭС

Эхо Москвы06:22
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Здоровье

Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
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Политика

Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина

Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Как сообщают «Известия», Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам.
Тверские ведомости 06:06
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Политика

Путин высказался о снятии ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил, что решающее слово при принятии решения о снятии ограничений должно быть за врачами.
Lenta.ru 09:19
Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

РИА Новости 09:01
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Политика

Путин поручил представить национальный план восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
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Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
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Энергетика

Саудовская Аравия снизит нефтедобычу еще на 1 млн баррелей в сутки

"Цель дополнительного сокращения добычи - сподвигнуть других участников соглашения выполнить условия сделки и даже обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи", - заявили в саудовском минэнэрго.
Газета.Ru 08:40
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Общество

Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19

Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
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Здоровье

В Петербурге подтвердили смерть от коронавируса еще одной медсестры

Сегодня, 11 мая, список погибших петербуржцев от коронавируса пополнился еще тремя людьми. Среди них - медсестра городской поликлиники.
АиФ Санкт-Петербург 08:43
4
Политика

Саакашвили заявил, что Грузии не прожить без Украины

"Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода".
REGNUM вчера в 16:43
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Кино

«Союзмультфильм» выпустил свой первый 3D-мультфильм

Inc-news.ru вчера в 07:25
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Происшествия

Курбана Кубасаева увезли из колонии в неизвестном направлении

Бывшего руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Курбана Кубасаева, осужденного на 5 лет за получение взятки, вывезли из колонии, где он отбывал наказание, в неизвестном направлении.
АиФ Дагестан 05:06
Общество

В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09 мая в 09:48
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Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
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Культура

Умер американский актер Джерри Стиллер

РИА Новости 07:21
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Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
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Общество

На орбите взорвался бак разгонного блока «Фрегат-СБ»

Хакасия-Информ 09 мая в 23:40
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Общество

376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19

КМВ Новости 08:36
1
Общество

Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ

Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия вчера в 05:39
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Общество

В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках

Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса.
Тульские новости 01:22
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Общество

ЕК призвала страны Евросоюза готовиться ко второй волне коронавируса

Еврокомиссия сделала заявление в понедельник, что странам Евросоюза нужно готовиться к возможной второй волне коронавируса.
Московский Комсомолец 06:22
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Фигурное катание

Плющенко опроверг переход в его группу ученика Тутберидзе Рухина

Российский фигурист Евгений Плющенко опроверг переход в его группу ученика Этери Тутберидзе Егора Рухина.
РЕН ТВ 06:18
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ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
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Общество

За сутки у 108 жителей Свердловской области выявили коронавирус

Kursk.com 03:48
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Общество

В Татарстане отменили цифровые пропуска и обязали жителей носить маски

Власти Татарстана с 12 мая отменяют обязательные цифровые пропуска, которые были введены с целью профилактики распространения коронавируса и разрешали передвижение граждан.
Известия 08:06
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