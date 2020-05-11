Экономика
РИА НовостиМинск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС
Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС, понимание с российской стороны есть, документы пока проходят согласование, заявил в понедельник замглавы Минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк.
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Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Общество
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09 мая в 09:48
Игры
В Китае заблокировали PlayStation Store
10 мая в Китае был заблокирован магазин PlayStation Store. Об этом сообщил аналитик фирмы Niko Partners Даниэль Ахмад.
CyberSport.ru 02:54
Политика
Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней.
РБК вчера в 10:39
Общество
Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 05:11
Общество
Умер сенатор от Рязанской области и экс-глава региона Олег Ковалев
Глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что Ковалев умер от остановки сердца, это никак не связано с коронавирусом.
ТАСС 04:54
Общество
В Кузбассе сняли часть ограничений, но ввели масочный режим
В понедельник, 11 мая, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям Кемеровской области.
Кузбасс 07:29
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
Происшествия
Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы
Lenta.ru вчера в 08:55
Здоровье
1830 человек заболели коронавирусом на Кубани
Накануне сообщалось о 99 случаях. Более 550 человек уже вылечились и выписаны по выздоровлению, 21 человека спасти не удалось.
Россия.Кубань 09 мая в 03:38
Армия и оружие
ВМС Ирана ошибочно попали ракетой в собственный корабль
Во время учений иранских ВМС ракета случайно попала в собственный корабль. Десятки моряков погибли или ранены.
ИнфоСМИ 07:24
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
Общество
Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко болел коронавирусом, но уже работает, сообщила пресс-служба правительства региона.
Интерфакс 07:02
Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Музыка
Новый клип Little Big за полдня собрал три миллиона просмотров
К вечеру 8 мая клип набрал уже более трех миллионов просмотров.
Петрозаводск говорит 08 мая в 16:02
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до 31 мая
Губернатор края Александр Усс, 11 мая внес изменения в указ "О допмерах предупреждени коронавируса".
Kursk.com 05:45
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Технологии
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10
Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
Авто
Продажи АвтоВАЗа в апреле упали в 3 раза
АвтоВАЗ в апреле 2020 года снизил продажи автомобилей LADA в России в 3 раза — до 10 тыс. против более чем 32 тыс. машин в апреле прошлого года.
БИЗНЕС Online 06:21
Фигурное катание
Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
Экономика
Правительство РФ выделило 81,1 млрд руб. на помощь бизнесу
Правительство РФ выделило из резервного фонда более 81,1 млрд руб. для распределения субсидий среди пострадавших от пандемии коронавируса предприятий малого и среднего бизнеса.
Газета.Ru вчера в 08:26
Экономика
Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза
С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 06:45
Общество
В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах
Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM вчера в 19:38
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по территории Индии
В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Экономика
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08 мая в 08:48