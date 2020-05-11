Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС

Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС, понимание с российской стороны есть, документы пока проходят согласование, заявил в понедельник замглавы Минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк.
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РФ и Белоруссия достигли понимания по корректировке кредита на БелАЭС

REGNUM07:33

Минск и Москва достигли понимания по изменению условий кредита РФ на БелАЭС

News.ru07:21

Россия и Белоруссия достигли понимания по изменению условий кредита на БелАЭС

Газета.Ru07:03

Минск и Москва достигли понимания по изменению условий кредита РФ на БелАЭС

ТАСС06:55

Россия и Белоруссия достигли понимания по корректировке кредита на БелАЭС

Взгляд.ру06:50

Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС

РИА Новости06:37

Минск и Москва достигли понимания по изменению условий кредита РФ на БелАЭС

Эхо Москвы06:22
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Политика

Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09 мая в 09:48
1K
Игры

В Китае заблокировали PlayStation Store

10 мая в Китае был заблокирован магазин PlayStation Store. Об этом сообщил аналитик фирмы Niko Partners Даниэль Ахмад.
CyberSport.ru 02:54
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Политика

Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней.
РБК вчера в 10:39
5,3K
Происшествия

Полиция задержала виновника скопления людей на рынке в Петербурге

РИА Новости 05:17
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Общество

Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 05:11
Общество

Умер сенатор от Рязанской области и экс-глава региона Олег Ковалев

Глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что Ковалев умер от остановки сердца, это никак не связано с коронавирусом.
ТАСС 04:54
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Общество

В Кузбассе сняли часть ограничений, но ввели масочный режим

В понедельник, 11 мая, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям Кемеровской области.
Кузбасс 07:29
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Наука

Назван новый способ передачи коронавируса

"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
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Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
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Происшествия

Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы

Lenta.ru вчера в 08:55
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Здоровье

1830 человек заболели коронавирусом на Кубани

Накануне сообщалось о 99 случаях. Более 550 человек уже вылечились и выписаны по выздоровлению, 21 человека спасти не удалось.
Россия.Кубань 09 мая в 03:38
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Армия и оружие

ВМС Ирана ошибочно попали ракетой в собственный корабль

Во время учений иранских ВМС ракета случайно попала в собственный корабль. Десятки моряков погибли или ранены.
ИнфоСМИ 07:24
Здоровье

Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
8
Общество

Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко болел коронавирусом, но уже работает, сообщила пресс-служба правительства региона.
Интерфакс 07:02
103
Общество

В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
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Музыка

Новый клип Little Big за полдня собрал три миллиона просмотров

К вечеру 8 мая клип набрал уже более трех миллионов просмотров.
Петрозаводск говорит 08 мая в 16:02
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Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до 31 мая

Губернатор края Александр Усс, 11 мая внес изменения в указ "О допмерах предупреждени коронавируса".
Kursk.com 05:45
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Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
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Технологии

Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10

Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
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Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
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Авто

Продажи АвтоВАЗа в апреле упали в 3 раза

АвтоВАЗ в апреле 2020 года снизил продажи автомобилей LADA в России в 3 раза — до 10 тыс. против более чем 32 тыс. машин в апреле прошлого года.
БИЗНЕС Online 06:21
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Фигурное катание

Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
8
Экономика

Правительство РФ выделило 81,1 млрд руб. на помощь бизнесу

Правительство РФ выделило из резервного фонда более 81,1 млрд руб. для распределения субсидий среди пострадавших от пандемии коронавируса предприятий малого и среднего бизнеса.
Газета.Ru вчера в 08:26
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Экономика

Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза

С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 06:45
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Общество

В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах

Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM вчера в 19:38
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по территории Индии

В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
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Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
26
Экономика

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08 мая в 08:48
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