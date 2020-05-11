Экономика
RT на русскомРоссия и Белоруссия обсуждают корректировку условий кредита на БелАЭС
Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС. Как сообщил замглавы белорусского Минэнерго Михаил Михадюк, «понимание с российской стороны есть, но документы ещё не подписаны».
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Политика
В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустин, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Российская газета 08:00
Экономика
На рынках Дагестана наблюдается снижение цен
В Дагестане за последнюю неделю наблюдается сезонное снижение цен на потребительском рынке по сравнению с первой декадой мая.
Нур 03:06
Происшествия
Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу
Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 07:25
Хоккей
Дацюк подпишет новый контракт с «Автомобилистом»
Pravda.Ru 04:58
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко поздравила всех с Днем Победы и осадила националистов
Родившаяся в Бердянске французская и голливудская актриса Ольга Куриленко поздравила накануне подписчиков с Днем Победы, разместив в своем Instagram фото, где ее сын рисует на картонном танке красные звезды.
Российская газета 09 мая в 13:43
Культура
Умер актер Джерри Стиллер — отец Бена Стиллера
Salt Mag 08:07
Армия и оружие
Конструкция украинского танка «Тирекс» изначально была технически нежизнеспособной
Эксперты отмечают, что сама представленная несколько лет назад конструкция украинского танка была, если можно так выразиться, технически нежизнеспособной.
Военное обозрение вчера в 08:30
Общество
Правительство назвало условие открытия российских курортов
Условие открытия российских курортов назвал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 08:15
Общество
Илон Маск на русском языке обругал экс-министра труда США
Основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски назвал идиотом экс-министра труда США Роберта Райха в своем Twitter-аккаунте, сообщает РБК.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:11
Общество
Сергей Цивилев снова обратится к кузбассовцам
Сергей Цивилев в очередной раз обратится к жителям Кемеровской области. Это произойдет сегодня в 18:00.
Сибдепо 02:39
Общество
Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев
Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:47
Политика
Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
Армия и оружие
Бомбардировщик ВВС США пролетел у западных границ России
Американский стратегический сверхзвуковой бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer 11 мая совершил полёт вблизи российской границы в районе Балтики.
News.ru 07:44
Гаджеты
Realme презентовала игровые смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A
Realme официально представила новые игровые смартфоны Realme Narzo 10 и Realme Narzo 10A.
NewInform 06:02
Политика
Соловьев оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии у России права отмечать День Победы.
РИА Новости 04:34
Шоу-бизнес
Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой
13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
Происшествия
В Якутии подтверждено более 550 случаев заражения коронавирусом
Якутск, 11 мая 2020, 08:12 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 01:12
Общество
В Пензенской области коронавирусом заразился двухлетний ребенок
Двухлетний ребенок заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Пензенской области.
PenzaNews 07:33
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
"С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук", - указано в сообщении.
Газета.Ru 09 мая в 16:57
Общество
Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по территории Индии
В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
Футбол
Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой»
Как сообщает La Voz De Galicia, среди игроков, приступившим к занятиям, есть и российский нападающий Фёдор Смолов, недавно вернувшийся в Испанию.
Нева Спорт 06:42
Политика
Мишустин не примет участие в совещании Путина по коронавирусу
Господин Мишустин сообщил о заболевании коронавирусом в конце апреля в ходе видеосвязи с президентом.
Коммерсантъ 07:18
Политика
В Киеве заявили об ограничениях на пересечение линии разграничения
Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе продолжают действовать, они продлятся до особого распоряжения, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 06:58
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Общество
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры от коронавируса
Ранее комитет сообщал, что причиной смерти двух врачей Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн также стало заражение коронавирусом.
ТАСС 08:10
Политика
Путин поручил до 1 июня составить план по восстановлению экономики РФ
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.
REGNUM 04:37
Общество
Коронавирус выявили в новых районах Самарской области
Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35