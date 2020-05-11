Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Белоруссия обсуждают корректировку условий кредита на БелАЭС

Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС. Как сообщил замглавы белорусского Минэнерго Михаил Михадюк, «понимание с российской стороны есть, но документы ещё не подписаны».
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Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий кредита на БелАЭС

RT на русском08:11

Минск и Москва достигли понимания по изменению условий кредита РФ на БелАЭС

News.ru07:21

Россия и Белоруссия достигли понимания по корректировке кредита на БелАЭС

Взгляд.ру06:50

Минск и Москва достигли понимания по изменению условий кредита РФ на БелАЭС

ТАСС06:55

Россия и Белоруссия достигли понимания по изменению условий кредита на БелАЭС

Газета.Ru07:03

Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС

РИА Новости06:37

Минск и Москва достигли понимания по изменению условий кредита РФ на БелАЭС

Эхо Москвы06:22
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Политика

В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустин, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Российская газета 08:00
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Экономика

На рынках Дагестана наблюдается снижение цен

В Дагестане за последнюю неделю наблюдается сезонное снижение цен на потребительском рынке по сравнению с первой декадой мая.
Нур 03:06
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Происшествия

Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу

Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 07:25
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Хоккей

Дацюк подпишет новый контракт с «Автомобилистом»

Pravda.Ru 04:58
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко поздравила всех с Днем Победы и осадила националистов

Родившаяся в Бердянске французская и голливудская актриса Ольга Куриленко поздравила накануне подписчиков с Днем Победы, разместив в своем Instagram фото, где ее сын рисует на картонном танке красные звезды.
Российская газета 09 мая в 13:43
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Культура

Умер актер Джерри Стиллер — отец Бена Стиллера

Salt Mag 08:07
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Армия и оружие

Конструкция украинского танка «Тирекс» изначально была технически нежизнеспособной

Эксперты отмечают, что сама представленная несколько лет назад конструкция украинского танка была, если можно так выразиться, технически нежизнеспособной.
Военное обозрение вчера в 08:30
2
Общество

Правительство назвало условие открытия российских курортов

Условие открытия российских курортов назвал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 08:15
90
Общество

Илон Маск на русском языке обругал экс-министра труда США

Основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски назвал идиотом экс-министра труда США Роберта Райха в своем Twitter-аккаунте, сообщает РБК.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:11
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Общество

Сергей Цивилев снова обратится к кузбассовцам

Сергей Цивилев в очередной раз обратится к жителям Кемеровской области. Это произойдет сегодня в 18:00.
Сибдепо 02:39
29
Общество

Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев

Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:47
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Политика

Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
5,3K
Армия и оружие

Бомбардировщик ВВС США пролетел у западных границ России

Американский стратегический сверхзвуковой бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer 11 мая совершил полёт вблизи российской границы в районе Балтики.
News.ru 07:44
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Гаджеты

Realme презентовала игровые смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A

Realme официально представила новые игровые смартфоны Realme Narzo 10 и Realme Narzo 10A.
NewInform 06:02
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Политика

Соловьев оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии у России права отмечать День Победы.
РИА Новости 04:34
Шоу-бизнес

Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой

13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
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Происшествия

В Якутии подтверждено более 550 случаев заражения коронавирусом

Якутск, 11 мая 2020, 08:12 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 01:12
2
Общество

В Пензенской области коронавирусом заразился двухлетний ребенок

Двухлетний ребенок заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Пензенской области.
PenzaNews 07:33
12
Общество

Петербург вводит «масочный режим»

"С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук", - указано в сообщении.
Газета.Ru 09 мая в 16:57
1K
Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по территории Индии

В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
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Футбол

Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой»

Как сообщает La Voz De Galicia, среди игроков, приступившим к занятиям, есть и российский нападающий Фёдор Смолов, недавно вернувшийся в Испанию.
Нева Спорт 06:42
Политика

Мишустин не примет участие в совещании Путина по коронавирусу

Господин Мишустин сообщил о заболевании коронавирусом в конце апреля в ходе видеосвязи с президентом.
Коммерсантъ 07:18
7
Политика

В Киеве заявили об ограничениях на пересечение линии разграничения

Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе продолжают действовать, они продлятся до особого распоряжения, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 06:58
Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
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Общество

Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
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Здоровье

В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры от коронавируса

Ранее комитет сообщал, что причиной смерти двух врачей Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн также стало заражение коронавирусом.
ТАСС 08:10
3
Политика

Путин поручил до 1 июня составить план по восстановлению экономики РФ

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.
REGNUM 04:37
1,5K
Общество

Коронавирус выявили в новых районах Самарской области

Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
86
Общество

В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
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