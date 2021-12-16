Белоруссия рассматривает возможность заключения новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией на общую сумму в $3,5 млрд.
«На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией», — передает слова Снопкова портал БелТа.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о приговоре Кировского районного суда Ростова-на-Дону, подтверждающего присутствие военных РФ в Донбассе: в тексте приговора содержался тезис о поставках продовольствия для отправки "в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР".