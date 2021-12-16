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Минск готовит новую программу с ЕФСР с выделением госкредита Россией на сумму $3,5 млрд

Белоруссия рассматривает возможность заключения новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией на общую сумму в $3,5 млрд.
ТАСС
Снопков рассказал, что в следующем году Белоруссии предстоит погасить 3,3 миллиарда долларов, в 2023-м — 4,7 миллиарда долларов внешних долгов вместе с обслуживанием.
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«На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией», — передает слова Снопкова портал БелТа.
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Белоруссия также лишилась доступа на мировые рынки капитала, чтобы продавать собственный госдолг.
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