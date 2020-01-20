Минск достиг с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за "грязную" нефть, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе белорусского правительства.

с чего всё началось

Официальный представитель и.о. вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил ТАСС, что Минск и Москва достигли «принципиальной договоренности по подходам к компенсации за грязную нефть». Проблемы с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» начались в апреле 2019 года.

Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Шоу-бизнес Алсу поздравляют с новой беременностью У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.

Политика Кадыров не намерен работать за пределами Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.

Происшествия В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Политика Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.

Общество Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».

Транспорт По Крымскому мосту прошли 100 поездов По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов, на своих маршрутах перевезя 85 тысяч пассажиров.

Общество В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Кино Опубликован список лучших фильмов XXI века Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.

Политика Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.