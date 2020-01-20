Общество
РБКМинск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть
Официальный представитель и.о. вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил ТАСС, что Минск и Москва достигли «принципиальной договоренности по подходам к компенсации за грязную нефть». Проблемы с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» начались в апреле 2019 года.
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с чего всё началось
Минск достиг с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за "грязную" нефть, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе белорусского правительства.РИА Новости08:11
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Политика
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Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
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По Крымскому мосту прошли 100 поездов
По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов, на своих маршрутах перевезя 85 тысяч пассажиров.
Биатлон
Чемпионат России по биатлону перенесен в Ижевск
Политика
Стали известны предложенные к изменению Путиным статьи Конституции
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Армия и оружие
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Отряд кораблей Балтийского флота начал в Аравийское море российско-японские учения, сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.
Экономика
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Общество
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Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
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В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
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В Кремле назвали позитивными итоги берлинской конференции по Ливии
Кремль позитивно оценивает итоги берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии.
Кино
Опубликован список лучших фильмов XXI века
Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
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Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе
Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
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Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Футболисты «Ростова» сыграли вничью с «Пахтакором» в контрольном матче
Футболисты "Ростова" сыграли вничью с узбекским "Пахтакором" в контрольном матче в рамках подготовительного сбора в ОАЭ.
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Второй день свадьбы: Дарья Жукова устроила вечеринку в русском стиле
Скромная свадебная церемония прошла в Париже, а на днях экс-избранница Абрамовича уже закатила грандиозное торжество в честь свадьбы на курорте в Швейцарии.
Авто
В Россию приедет обновленный кроссовер Cadillac XT6
Американский автомобильный гигант Cadillac намерен в скором времени начать продажи в России обновленного кроссовера Cadillac XT6.