Общество

РБКРБКМинск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

Официальный представитель и.о. вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил ТАСС, что Минск и Москва достигли «принципиальной договоренности по подходам к компенсации за грязную нефть». Проблемы с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» начались в апреле 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать80
с чего всё началось

Москва и Минск согласовали методику компенсации за ЧП с «Дружбой»

Минск достиг с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за "грязную" нефть, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе белорусского правительства.
РИА Новости08:11

Подробнее о событии

Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

РБК09:07

Россия и Белоруссия согласовали методику определения компенсации за грязную нефть

Коммерсантъ08:57

Москва и Минск согласовали подход к вопросу о компенсациях за «грязную» нефть

Интерфакс08:27

Минск и Москва согласовали подходы по определению компенсации за грязную нефть в «Дружбе»

ТАСС08:36

Минск и Москва договорились о схеме компенсации за ЧП с «Дружбой»

RT на русском08:18

Москва и Минск согласовали методику компенсации за ЧП с «Дружбой»

РИА Новости08:11

Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть

Lenta.ru08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Шоу-бизнес

Алсу поздравляют с новой беременностью

У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Экспресс газета 18 января в 21:32
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru 06:55
Политика

Кадыров не намерен работать за пределами Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.
Коммерсантъ 09:51
Политика

Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:28
Происшествия

Следователи возбудили дело в связи с беременностью 13-летней школьницы

В Красноярском крае возбудили уголовное дело в связи с беременностью 13-летней школьницы.
Вести.Ru 06:45
Происшествия

Четыре человека погибли при прорыве трубы в гостинице в Перми

В результате подтопления, которое образовалось после прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми, погибли четыре человека.
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество

Российские эксперты прибыли в Египет для проверки аэропортов курортов

Сегодня, 19 января, группа экспертов из России прибыла в Египет для инспекции безопасности международных аэропортов курортных городов страны.
78.ru вчера в 11:19
Армия и оружие

Эрдоган объяснил ситуацию с отправкой военных в Ливию

Взгляд.ру 08:19
Футбол

Голкипер «Манчестер Юнайтед» разбил свой Lamborghini за 200 тысяч евро

Как сообщает The Sun, сам футболист не пострадал, но при этом разбил свой Lamborghini за 170 тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч евро / 13,6 млн рублей).
Вести.Ru 07:40
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Общество

Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале

REGNUM 08:29
Футбол

«Ливерпуль» победил «МЮ» на «Энфилде». Салах забил с передачи Алиссона

Автором гола стал форвард Мохамед Салах. Отметим, что голевую передачу на египтянина сделал голкипер Алиссон.
Sportbox.RU вчера в 13:27
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости вчера в 11:56
Общество

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
RT на русском 02:50
Транспорт

По Крымскому мосту прошли 100 поездов

По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов, на своих маршрутах перевезя 85 тысяч пассажиров.
ТК Звезда 04:30
Биатлон

Чемпионат России по биатлону перенесен в Ижевск

МК-Спорт 08:26
Политика

Стали известны предложенные к изменению Путиным статьи Конституции

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 января, внес в Госдуму законопроект о внесении поправок в Конституцию страны.
Национальная служба новостей 09:29
Армия и оружие

Корабли Балтфлота начали российско-японские учения в Аравийском море

Отряд кораблей Балтийского флота начал в Аравийское море российско-японские учения, сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.
РИА Новости 07:53
Экономика

МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Интерфакс 08:09
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Газета.Ru 04:10
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Политика

В Кремле назвали позитивными итоги берлинской конференции по Ливии

Кремль позитивно оценивает итоги берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии.
Комсомольская правда 06:58
Кино

Опубликован список лучших фильмов XXI века

Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
iReactor вчера в 13:01
Политика

Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе

Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 02:52
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Единоборства

Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246

Экс-чемпион очень быстро нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246.
Московский Комсомолец вчера в 01:13
Футбол

Футболисты «Ростова» сыграли вничью с «Пахтакором» в контрольном матче

Футболисты "Ростова" сыграли вничью с узбекским "Пахтакором" в контрольном матче в рамках подготовительного сбора в ОАЭ.
РИА Новости 09:32
Шоу-бизнес

Второй день свадьбы: Дарья Жукова устроила вечеринку в русском стиле

Скромная свадебная церемония прошла в Париже, а на днях экс-избранница Абрамовича уже закатила грандиозное торжество в честь свадьбы на курорте в Швейцарии.
Телепрограмма 06:42
Авто

В Россию приедет обновленный кроссовер Cadillac XT6

Американский автомобильный гигант Cadillac намерен в скором времени начать продажи в России обновленного кроссовера Cadillac XT6.
Faktom 18 января в 04:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное