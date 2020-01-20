Общество

РБКРБКМинск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

Официальный представитель и.о. вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил ТАСС, что Минск и Москва достигли «принципиальной договоренности по подходам к компенсации за грязную нефть». Проблемы с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» начались в апреле 2019 года.
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с чего всё началось

Москва и Минск согласовали методику компенсации за ЧП с «Дружбой»

Минск достиг с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за "грязную" нефть, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе белорусского правительства.
РИА Новости08:11

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Минск и Москва договорились о схеме компенсации за ЧП с «Дружбой»

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Коммерсантъ08:57

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Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

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Москва и Минск согласовали методику компенсации за ЧП с «Дружбой»

РИА Новости08:11

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Lenta.ru08:07
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