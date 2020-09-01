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Газета.Ru
Газета.Ru

Минск и Москва договорились возобновить транспортное сообщение

Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение, передает "БелТА" со ссылкой на заявление Министерства транспорта и коммуникаций республики. В ходе переговоров было принято решение восстанавливать сообщение между странами поэтапно.В источнике
С чего всё началось
Как сообщается на сайте
 Минтранса РБ, "представителями двух стран был подписан протокол, в котором стороны договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой министерства здравоохранения Республики Беларусь".
Российская газета08:30
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РБК

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РБК12:29
Коммерсантъ

Белоруссия хочет открыть границы с Россией

Коммерсантъ10:45
Интерфакс

Минск заявил о договоренности поэтапно возобновить транспортное сообщение с Россией

Интерфакс08:35
ТАСС

Белоруссия и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения

ТАСС08:35
РИА Новости

Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение

РИА Новости09:39
RT на русском

Белоруссия и Россия пока не определили сроки возобновления сообщения

RT на русском09:27
Lenta.ru

Россия и Белоруссия договорились о возобновлении транспортного сообщения

Lenta.ru08:13

Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.
Газета.Ru11:57
325

В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

Женева, Швейцария, 1 сентября 2020, 17:26 — REGNUM Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии.
REGNUM10:26
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Генералу Арсланову предъявили обвинение в получении крупной взятки

«В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения — два по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и одно по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — цитирует Козловцева ТАСС.
Известия11:35
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ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Компания построит крупный металлургический комплекс для своих труб Основной владелец Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых вложит 150 млрд руб. в строительство комплекса по производству стали в Выксе на базе технологии прямовосстановленного железа.
Коммерсантъ11:36