Минск и Москва договорились возобновить транспортное сообщение

Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение, передает "БелТА" со ссылкой на заявление Министерства транспорта и коммуникаций республики. В ходе переговоров было принято решение восстанавливать сообщение между странами поэтапно.