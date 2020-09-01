Минск и Москва договорились возобновить транспортное сообщение
Смотрите также
Россия решила экспортировать технологию вакцины от коронавируса
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
Умер бывший главный тренер хоккейного «Спартака» Милош Ржига
В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии
В Минске протестующие студенты прорвали оцепление у здания КГБ
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс
Генералу Арсланову предъявили обвинение в получении крупной взятки
Следствие попросило суд продлить арест экс-губернатору Фургалу
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Ходьба на цыпочках оказалась эффективной для интенсивного похудения
В ВОЗ оценили стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
Samsung представил новый гибкий смартфон
Подозреваемого в убийстве жены в подмосковном детском саду задержали
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
Авиакомпания «Победа» нацелилась на 30% российского рынка
Германия обсудит с США санкции против «Северного потока-2»
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии
Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят общее Отечество
Samsung представил новый гибкий смартфон
Называвший русский язык «убогим» профессор ВШЭ Гусейнов уволился
Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя
Генералу Арсланову предъявили обвинение в получении крупной взятки
Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение, передает "БелТА" со ссылкой на заявление Министерства транспорта и коммуникаций республики. В ходе переговоров было принято решение восстанавливать сообщение между странами поэтапно.В источнике
С чего всё началось
Как сообщается на сайте
Минтранса РБ, "представителями двух стран был подписан протокол, в котором стороны договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой министерства здравоохранения Республики Беларусь".
Подробнее о событии