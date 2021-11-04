Ozon извинился за сбой со снижением стоимости товаров до рубля

Интернет-магазин Ozon в соцсетях извинился перед клиентами за сбой, возникший на платформе в ночь на 1 ноября, в результате которого цены на некоторые товары упали в несколько раз и даже опускались до 1 рубля.