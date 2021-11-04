Белоруссия и Россия к июлю 2022 года разработают принципы формирования объединенного рынка газа в рамках Союзного государства. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.В источнике
Интернет-магазин Ozon в соцсетях извинился перед клиентами за сбой, возникший на платформе в ночь на 1 ноября, в результате которого цены на некоторые товары упали в несколько раз и даже опускались до 1 рубля.
На южном побережье Крыма в окрестностях античного города Китей, существовавшего в V веке до нашей эры – VI веке нашей эры. располагается могильник Джурга-Оба, активные раскопки на котором начались еще в начале 2000-х годов.
Иск, на основании которого в Дании задержали российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе», был подан канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd. в связи с его предыдущей деятельностью.
В Соединённых Штатах арестовали российского аналитика Игоря Данченко, которого подозревают в сборе информации для так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа, опубликованного в 2017 году и указывающего на его связи с Россией.
Коллектив сотрудников станции скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области, состоявший из 15 человек, в полном составе написали заявления об увольнении из-за отказа проходить вакцинацию.