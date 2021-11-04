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Минск и Москва к июлю 2022 году разработают принципы формирования единого рынка газа

Белоруссия и Россия к июлю 2022 года разработают принципы формирования объединенного рынка газа в рамках Союзного государства. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.В источнике

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Мишустин заявил о начале формирования совместных рынков нефти и газа с Белоруссией
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Мишустин: Россия и Белоруссия начинают поэтапно формировать совместные рынки нефти и газа
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