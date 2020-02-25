Экономика

Газета.RuГазета.RuМинск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсанционных выплатах из-за поставки "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба" из расчета $15 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление замглавы госконцерна "Белнефтехим" Владимира Сизова.
Читать в источнике
Комментировать199
с чего всё началось
В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает
 «БелТА».
РБК07:31

Подробнее о событии

Минск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть

РИА Новости07:30

Минск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть

Газета.Ru07:40

Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за грязную нефть

RT на русском07:34

Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти

РБК07:31

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть по $15 за баррель

ТАСС07:30

Минск хочет получить $15 за баррель загрязненной нефти

Коммерсантъ09:25

Белоруссия подписала протокол с Россией о компенсации за «грязную» нефть

Интерфакс07:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Происшествия

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

RT на русском 12:25
Шоу-бизнес

Собчак ответила покинувшей студию Успенской

После съемок певица обвинила Собчак в том, что та является "холодной, циничной и пустой ведущей".
Pravda.Ru 10:01
Экономика

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
ТАСС 06:28
Экономика

ФНС презентовала «калькулятор» для выбора альтернативы ЕНВД

Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала "калькулятор", с помощью которого бизнес после отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) сможет выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.
Российская газета 03:20
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Lenta.ru 10:05
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК 23 февраля в 21:53
Политика

Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Lenta.ru 10:24
Политика

Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
РИА Новости 06:28
Кино

В Lucasfilm анонсировали книжную серию по «Звёздным войнам»

RT на русском 08:57
Происшествия

В Татарии уволили учителя, который появился на уроке пьяным

«Учитель технологии был замечен в нетрезвом состоянии на рабочем месте», цитирует представителя управления «Бизнес-online».
REGNUM 03:47
Наука

Впервые найдена окаменевшая смола мелового периода

Британским ученым впервые удалось найти образцы окаменевшей смолы (камеди) древнего дерева, датированные началом мелового периода (110 млн лет назад).
Дилетант 09:22
Происшествия

В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов

На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, в результате чего пострадали в том числе двое детей.
Известия 09:54
Спорт

МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
Коммерсантъ 11:12
Политика

В США потребовали новых санкций против России

В США потребовали новых санкций против России Американские сенаторы-демократы потребовали незамедлительного введения новых антироссийских санкций после сообщений о вмешательстве Москвы в ноябрьские выборы президента США.
Коммерсантъ 13:15
Гаджеты

Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире

Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple, «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
РБК вчера в 15:52
Авто

Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon

В Китае стартовали продажи кроссовера Icon от автогиганта Geely, который считается самой оригинальной моделью марки.
Picsnews.net вчера в 05:38
Политика

Премьер-министр Румынии сложил полномочия

Назначенный глава правительства Румынии Лудовик Орбан (Национал-либеральная партия - НЛП) сложил полномочия.
ТАСС 12:48
Общество

Cкончался экс-президент Египта Хосни Мубарак

Египетские СМИ сообщили о смерти экс-прездента страны Хосни Мубарака. Бывший глава Египта скончался в возрасте 91 лет.
Mockva.ru 06:09
Политика

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
ТАСС 11:35
Армия и оружие

Помпео обвинил Асада, Россию и Иран в подрыве урегулирования в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео возложил на сирийского президента Башара Асада, Россию и Иран ответственность за подрыв «каждого усилия по прекращению огня в Сирии».
RT на русском 11:10
Авто

Audi A3 получит обивку сидений из переработанных бутылок

До 89% материи, использованной в салоне A3 нового поколения, будет получено из измельченных и расплавленных пластиковых бутылок.
Российская газета 12:25
Культура

В HBO подтвердили выход нового эпизода сериала «Друзья»

Американская телевизионная компания HBO, принадлежащая WarnerMedia, подтвердила выход нового эпизода культового сериала «Друзья» - его покажут в мае этого года.
ГТРК Ямал 08:31
Общество

Россияне начали отказываться от туров в Италию из-за коронавируса

Туроператоры начали получать запросы от российских туристов на аннуляцию туров в Италию, где резко увеличилось количество заражений новым типом коронавируса.
ТАСС 08:10
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Здоровье

Кому нельзя соблюдать Великий пост, рассказали диетолог и священник

Как рассказала Вечерней Москве диетолог Елена Соломатина, для большинства людей соблюдение поста и правда может стать полезным опытом и средством поддержать здоровье.
Live24 08:54
Энергетика

Кудрин предложил увеличить на 6% цену отсечения с нефтяных доходов

Повышение цены отсечения доходов с нефти до 45$ позволит дополнительно профинансировать образование и медицину, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин 25 февраля, сообщает ТАСС.
Красная весна 12:40
Происшествия

В СПЧ призвали расследовать жалобы фигурантов дела «Сети» о пытках

RT на русском 10:30
Политика

Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния

Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.
Газета.Ru 02:12
Шоу-бизнес

От объявившего себя трансгендерной женщиной певца отказались родители

От певца Оскара (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), объявившего себя трансгендерной женщиной Скарлетт, отказались родители.
Lenta.ru 09:46
Политика

Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине

«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Lenta.ru 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное