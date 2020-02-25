с чего всё началось

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсанционных выплатах из-за поставки "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба" из расчета $15 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление замглавы госконцерна "Белнефтехим" Владимира Сизова.

Минск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть

Шоу-бизнес Собчак ответила покинувшей студию Успенской После съемок певица обвинила Собчак в том, что та является "холодной, циничной и пустой ведущей".

Экономика ФНС презентовала «калькулятор» для выбора альтернативы ЕНВД Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала "калькулятор", с помощью которого бизнес после отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) сможет выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Политика Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

Наука Впервые найдена окаменевшая смола мелового периода Британским ученым впервые удалось найти образцы окаменевшей смолы (камеди) древнего дерева, датированные началом мелового периода (110 млн лет назад).

Происшествия В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, в результате чего пострадали в том числе двое детей.

Спорт МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.

Политика В США потребовали новых санкций против России В США потребовали новых санкций против России Американские сенаторы-демократы потребовали незамедлительного введения новых антироссийских санкций после сообщений о вмешательстве Москвы в ноябрьские выборы президента США.

Гаджеты Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple, «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.

Общество Cкончался экс-президент Египта Хосни Мубарак Египетские СМИ сообщили о смерти экс-прездента страны Хосни Мубарака. Бывший глава Египта скончался в возрасте 91 лет.

Политика В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

Здоровье Кому нельзя соблюдать Великий пост, рассказали диетолог и священник Как рассказала Вечерней Москве диетолог Елена Соломатина, для большинства людей соблюдение поста и правда может стать полезным опытом и средством поддержать здоровье.

Энергетика Кудрин предложил увеличить на 6% цену отсечения с нефтяных доходов Повышение цены отсечения доходов с нефти до 45$ позволит дополнительно профинансировать образование и медицину, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин 25 февраля, сообщает ТАСС.