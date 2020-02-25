с чего всё началось

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсанционных выплатах из-за поставки "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба" из расчета $15 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление замглавы госконцерна "Белнефтехим" Владимира Сизова.

Минск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть

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