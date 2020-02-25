Экономика
Газета.RuМинск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсанционных выплатах из-за поставки "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба" из расчета $15 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление замглавы госконцерна "Белнефтехим" Владимира Сизова.
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«Наполи» и «Барселона» назвали составы на матч
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Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат
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Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
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Лос-Анджелес попрощался с Коби Брайантом
На арене Staples Center в Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом.
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Назначенный глава правительства Румынии Лудовик Орбан (Национал-либеральная партия - НЛП) сложил полномочия.
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Несмотря на поражение на «Ски Туре», Большунов сохранил уверенное лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
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Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
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В Miyu Elite Mouse установили кнопки с низким уровнем шума, а в клавиатуре есть кнопка для запуска голосового ввода.
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Магистральный газопровод прорвало в Пермском крае
Прорыв магистрального газопровода "Ямбург - Елец-2" с факельным горением произошел в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
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«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
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Шоу-бизнес
«Глушит боль чертовой мочой»: Кушанашвили – о проблемах Григорьева-Апполонова
Сазыкина разоблачила Апполонова: ДНК-скандал – пиар юбилея "Иванушек" – Все вменяемые пацаны из тех, кто хоть минимально был успешен, спали со множеством девчонок, – говорит Кушанашвили.