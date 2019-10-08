Энергетика

ИзвестияИзвестияБелоруссия может снизить закупки российского газа

Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС). Об этом 8 октября пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.
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Минск и Москва проведут переговоры по газу на этой неделе

РИА Новости07:11

Белоруссия может снизить закупки российского газа

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Минск и Москва на этой неделе проведут переговоры по газу

ТАСС07:23

Минск анонсировал снижение закупок российского газа

Взгляд.ру07:16

В Белоруссии увидели возможность снизить зависимость от газа из России

РБК09:43

Минск может снизить закупки газа из РФ после запуска БелАЭС

News.ru07:09

Белоруссия может снизить закупки газа из России в 2020 году

RT на русском07:07
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
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Мбаппе покинет расположение сборной Франции из-за травмы

20-летний форвард в среду покинет расположение национальной команды из-за травмы.
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В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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«Люди греются на курорте и поливают грязью государство. Мне кажется, лучше промолчать». Откровенное интервью Малкина «Матч ТВ»

Корреспондент «Матч ТВ» в Питтсбурге взял интервью у форварда «Пингвинз» Евгения Малкина.
Матч ТВ 13:08
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Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
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В Роскомнадзоре назвали сроки победы над Telegram

Роскомнадзор создает новую систему противодействия распространению запрещенной информации, которая поможет полностью заблокировать в России мессенджер Telegram.
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Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
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В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков

В августе житель Аляски с русской фамилией обнаружил бутылку, которая также содержала послание советских моряков 50-летней давности.
Российская газета 06:06
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В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019

В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
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Здоровье

Истинную причину атеросклероза раскрыл немецкий врач

Одной из ведущих причин инсульта и сердечного приступа является атеросклероз, симптомом которого является сужение артерий.
Соловей.Инфо 06 октября в 04:00
Общество

Суд отменил решение о возврате дела Серебренникова в прокуратуру

Московский городской суд отменил решение Мещанского районного суда столицы о возврате дела театрального режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру.
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В Петербурге вернулась домой школьница, пропавшая под Новый год

В Петербурге вечером в пятницу, 4 октября, в город вернулась 15-летняя школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
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Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
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Шоу-бизнес

Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru вчера в 07:11
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Транспорт

Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян крестила детей в Армении

Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян с сестрой Кортни посетила Святой Эчмиадзин, где крестила своих детей.
Rusarminfo.ru вчера в 04:30
Политика

Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Экономика

Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов

Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание своего баланса, остановленное в 2014 году, — это понадобилось для предотвращения дефицита ликвидности на денежных рынках, заявил во вторник, 8 октября, председатель ФРС Джером Пауэлл.
РБК 16:46
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
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Армия и оружие

Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео

Кстати Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48.
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Спорт

Гимнастка Байлз побила рекорд Хоркиной

Американская спортсменка Симона Байлз побила рекорд россиянки Светланы Хоркиной по числу медалей на чемпионатах мира по спортивной гимнастике, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:46
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Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 04:13
Общество

Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты

Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
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В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
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Армия и оружие

Парламент Турции продлил мандат на военные операции в Сирии и Ираке

«Парламент Турции во вторник ратифицировал продление мандата на военные операции в Сирии и Ираке до 30 октября 2020 года», — пишет издание.
Rambler News Service 13:09
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
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Истекла дисквалификация Платини

Сегодня, 8 октября, истекла дисквалификация функционера, которую он получил в 2015 году.
Чемпионат 06:03
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