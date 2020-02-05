Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил о том, что Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «БелТА». Он отметил, что договор по поставкам казахстанской нефти находится в высокой степени готовности.

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