Энергетика

ИзвестияИзвестияМинск планирует добиться беспошлинных поставок нефти из Казахстана

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил о том, что Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «БелТА». Он отметил, что договор по поставкам казахстанской нефти находится в высокой степени готовности.
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Минск рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана по трубе

ТАСС07:41

Минск и Москва в конце недели обсудят поставки нефти и газа

РИА Новости07:56

Белоруссия рассчитывает получать нефть из Казахстана беспошлинно

RT на русском08:12

Минск планирует добиться беспошлинных поставок нефти из Казахстана

Известия08:16

В Белоруссии захотели наладить беспошлинные поставки нефти из Казахстана

Взгляд.ру07:56

Минск анонсировал переговоры по российской нефти и газу

Вестник Кавказа08:05
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:28, Ашберн
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Бренд BlackBerry прекратит своё существование

Компания TCL Communication решила отказаться от производства смартфонов под брендом BlackBerry.
Клопс 03 февраля в 15:11
Общество

В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
Происшествия

Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек

Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
РИА Новости 07:38
Общество

ФАС пригрозила крупными штрафами за завышение цен на медицинские маски

Цариковский добавил, что маски не входят в списки первоочередных товаров, поэтому цены на них не регулируются, но «часто это происходит по договоренности аптечных сетей».
Комсомольская правда 07:30
Происшествия

Российский подросток сходил в KFC и отравился аммиаком

Московский школьник выпил из стакана в одном из столичных ресторанов быстрого питания и отравился аммиаком, пишет «Комсомольская правда».
Lenta.ru 07:37
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Политика

Путин призвал правительство к обеспечению дебюрократизации

Президент России Владимир Путин призвал новое правительство обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям.
Известия 08:21
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Общество

Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек

Президент России Владимир Путин предложил закрыть аптеки, которые завышают цены на защитные медицинские маски, передает ТАСС.
РБК 07:55
Футбол

Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
BFM.ru 05:42
Общество

Бургерные «Мираторга» приостановили работу с сервисами доставки еды

Сеть бургерных «Мираторга» – «Бургер & фрайс» – приостановила работу с сервисами доставки еды из-за низкого качества обслуживания, говорится в пресс-релизе компании.
Ведомости 01:07
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК 02:03
Общество

Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке

Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
RT на русском 06:58
Общество

В Белоруссии возникли проблемы с покупкой топлива на АЗС

По сообщению белорусских СМИ, в республике возникли проблемы с топливом, поэтому на некоторых АЗС «Лукойла» введены ограничения на продажу бензина и дизеля одному человеку.
Expert.ru 05:02
Биатлон

Бабиков и Казакевич выиграли спринт на Кубке России

На Кубке России по биатлону в Перекопе (Кировская область) состоялись спринтерские гонки. У мужчин в гонке на 10 км победил Антон Бабиков.
Спорт-Экспресс 08:04
Здоровье

На Украине госпитализировали шестерых студентов из Китая

В Харькове шестерых студентов, прилетевших из Китая, поместили в специальные боксы, сообщило местное издание Kharkiv Today.
REGNUM 07:43
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе

Газета.Ru 00:06
Авто

В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition

Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется востребованным в нашей стране 2,5-литровым мотором, который выдает мощность в 181 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
SpeedMe вчера в 05:11
Авто

Автомобили в России подорожали на 9%

Легковые модели российского производства в 2019 году подорожали на 8,4%, импортные модели — на 9,4%. В среднем цена автомобиля составляет 1,6 млн рублей.
Московский Комсомолец 03:26
Гаджеты

Honor 20 Lite с камерой на 48-Мп оценили в РФ в 14 990 рублей

Astera 05:40
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Происшествия

Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Вести.Ru вчера в 11:06
Здоровье

Диетолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье

Вообще, рафинированного сахара в природе не существует. Если человек от него откажется, то через пару дней он почувствует себя лучше.
Вечерний курьер вчера в 02:31
Политика

Путин остановил кортеж на улице, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Комсомольская правда вчера в 07:06
Кино

Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса

Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса.
Пятый канал 05:59
Здоровье

В Тюмень доставили четверых эвакуированных из Китая детей

Четверо детей находились на борту самолетов, прилетевших из Китая в Тюмень, старшему из них - 4,5 года, младшему - 7 месяцев, сообщает в среду оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
РИА Новости 07:02
Армия и оружие

Вице-адмирал ВМС США заявил о росте потенциала российского флота

Политическая Экспертиза 07:45
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