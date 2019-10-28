Энергетика
Газета.RuМинск ищет альтернативу российской нефти
Минфин Белоруссии подсчитал, что убытки от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $400 млн. По словам Гуриной, рассматриваются варианты поставок из стран СНГ, Ближнего Востока и Африки. Далее сырье будет доводиться до Белоруссии через порты Украины и стран Балтии.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 06:03, Вашингтон
Происшествия
В Москве три человека погибли от передозировки наркотиков
RT на русском 05:27
Политика
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
Комсомольская правда 04:36
Политика
Киев заявил о начале разведения сил в Золотом
В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
RT на русском 05:27
Хоккей
Хоккеист Малкин получил гражданство США
Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин имеет гражданство США. Об этом в интервью Sports.ru сообщил юрист Дмитрий Мачихин.
Pravda.Ru вчера в 08:54
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
REGNUM 05:04
Общество
Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации
Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК вчера в 18:44
Футбол
Фират возглавил сборную Молдавии
Ранее Фират работал с клубами Турции и Германии в качестве главного тренера или ассистента.
Soccer.ru 05:31
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК 27 октября в 02:47
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей
В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
RT на русском 02:44
Экономика
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Российская газета 05:17
Экономика
Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.Ru Group.
РБК 05:48
Общество
ЕСПЧ впервые коммуницировал жалобы россиян на мусорный полигон
ЕСПЧ впервые коммуницировал жалобы россиян на мусорный полигон Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил и коммуницировал 14 жалоб россиян по поводу мусорного полигона «Алексинский карьер», который находится в четырех километрах от подмосковного города Клин, сообщается на сайте ЕСПЧ.
Russian Deadline 04:13
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
REGNUM вчера в 14:47
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День вчера в 12:42
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
RuNews24.ru 05:24
Экономика
Рост цен на гречку в РФ резко замедлился
Рост цен на гречневую крупу, который последние недели измерялся несколькими тысячами рублей за тонну, на минувшей неделе резко затормозил и составил всего 60 рублей за тонну, следует из анализа компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".
Интерфакс 03:50
Транспорт
Каршеринг «Яндекс.Драйв» запустил междугородние поездки
Пользователи каршеринга «Яндекс.Драйв» получили возможность совершать поездки между Москвой и Санкт-Петербургом, а также между Москвой и Казанью, говорится в сообщении сервиса.
Ведомости 03:50
Армия и оружие
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
Российская газета вчера в 08:21
Общество
ИРИ: 73% россиян выступают за «локализацию» российских IT-компаний
Опрос показал, что 34% респондентов испытывают чувство гордости за то, что у них есть выбор между использованием отечественных и зарубежных интернет-сервисов.
REGNUM 05:59
Музыка
Шнуров о творчестве «Ленинграда»: есть чего стыдиться
РИА Новости вчера в 05:57