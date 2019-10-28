Энергетика

Газета.RuГазета.RuМинск ищет альтернативу российской нефти

Минфин Белоруссии подсчитал, что убытки от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $400 млн. По словам Гуриной, рассматриваются варианты поставок из стран СНГ, Ближнего Востока и Африки. Далее сырье будет доводиться до Белоруссии через порты Украины и стран Балтии.
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с чего всё началось
Нефть для белорусских НПЗ в 2020 году из-за проведения в России налогового маневра подорожает на $17,7 за т при мировой стоимости барреля $60, сообщила
 в интервью «СБ.Беларусь сегодня» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
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