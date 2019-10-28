с чего всё началось

Минфин Белоруссии подсчитал, что убытки от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $400 млн. По словам Гуриной, рассматриваются варианты поставок из стран СНГ, Ближнего Востока и Африки. Далее сырье будет доводиться до Белоруссии через порты Украины и стран Балтии.

Политика Киев заявил о начале разведения сил в Золотом В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.

Хоккей Хоккеист Малкин получил гражданство США Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин имеет гражданство США. Об этом в интервью Sports.ru сообщил юрист Дмитрий Мачихин.

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Общество Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.

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Происшествия На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.

Экономика Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах 60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.

Происшествия В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.

Экономика Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).

Экономика Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.Ru Group.

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Происшествия Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.

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Транспорт Каршеринг «Яндекс.Драйв» запустил междугородние поездки Пользователи каршеринга «Яндекс.Драйв» получили возможность совершать поездки между Москвой и Санкт-Петербургом, а также между Москвой и Казанью, говорится в сообщении сервиса.