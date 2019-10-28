Энергетика
BFM.ruМинск ищет замещение российской нефти
Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина. По ее словам, рассматриваются варианты поставок из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии, Ближнего Востока, Африки, передает ТАСС.
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Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
Общество
Социологи назвали главные страхи россиян
Страх произвола и войны Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей.
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Общество
Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ
Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Экономика
«Ъ»: экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций
Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года, к такому выводу пришли экономисты, пишет "Коммерсантъ".
Общество
Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Политика
Анкара надеется, что Россия и Турция помогут урегулированию в Сирии
Анкара надеется, что совместные усилия с Россией позволят внести вклад в достижение политического урегулирования в Сирии, заявил посол Турции в Москве Мехмет Самсар.
Футбол
Украинский футболист не пожал руку назвавшему его бандеровцем поляку
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
Экономика
Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.ru.
Хоккей
Малкин оправдался за американский паспорт
Политика
Коболев призывает Киев отдать «европейским партнерам» доходы от транзита
Глава украинской компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев призвал парламент Украины принять проект закона 2239−1, который позволяет передать «европейским партнерам» 49% акций компании «Оператор газотранспортной системы Украины».
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета в Пермском крае
Уральское следственное управление на транспорте СК России опубликовало видео с места крушения частного легкомоторного самолета в Пермском крае.
Хоккей
Вратаря «Флориды» Бобровского заменили после двух пропущенных шайб
Российский вратарь «Флориды Партерз» Сергей Бобровский пропустил две шайбы после выхода на замену в выездном матче с «Ванкувер Кэнакс» и был возвращен на скамью.
Происшествия
«Аллегро» из Петербурга в Хельсинки встал на границе
Как ранее писала «Мойка78», два автобуса выделили для развозки пассажиров опоздавшего поезда «Аллегро», прибывшего из Хельсинки в Петербург.
Общество
Медикам и спасателям разрешили выдавать документы о ДТП
В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, по которой страховые компании должны принимать у водителей для оформления страховки не только протоколы ГИБДД, но и документы, полученные от спасателей и медиков.
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану военную технику и вооружение
Российская сторона передала на безвозмездной основе армии Таджикистана партию военной техники и вооружения на общую сумму 320 млн рублей.
Шоу-бизнес