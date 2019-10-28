Энергетика

BFM.ruBFM.ruМинск ищет замещение российской нефти

Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина. По ее словам, рассматриваются варианты поставок из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии, Ближнего Востока, Африки, передает ТАСС.
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Российская нефть для Белоруссии из-за налогового маневра подорожает

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РИА Новости02:52

Минск ищет альтернативные РФ источники поставки нефти через порты Украины и Прибалтики

ТАСС02:15

В Белоруссии оценили влияние налогового манёвра России на цену нефти

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Известия04:07

Нефть для Белоруссии в 2020 году подорожает из-за налогового манёвра

Говорит Москва02:59

Вместо русской нефти - поставки через Украину и Прибалтику: Минск снова в поисках альтернатив

Царьград02:51
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На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову

Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
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«Росатом» опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

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Анкара надеется, что Россия и Турция помогут урегулированию в Сирии

Анкара надеется, что совместные усилия с Россией позволят внести вклад в достижение политического урегулирования в Сирии, заявил посол Турции в Москве Мехмет Самсар.
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Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

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Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.ru.
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Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

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Появилось видео с места крушения самолета в Пермском крае

Уральское следственное управление на транспорте СК России опубликовало видео с места крушения частного легкомоторного самолета в Пермском крае.
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Вратаря «Флориды» Бобровского заменили после двух пропущенных шайб

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Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
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Россия передала Таджикистану военную технику и вооружение

Российская сторона передала на безвозмездной основе армии Таджикистана партию военной техники и вооружения на общую сумму 320 млн рублей.
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Ушедшая из «Пельменей» Михалкова озвучила планы на будущее

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