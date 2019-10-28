Энергетика
BFM.ruМинск ищет замещение российской нефти
Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина. По ее словам, рассматриваются варианты поставок из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии, Ближнего Востока, Африки, передает ТАСС.
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Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Происшествия
Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге
RT на русском 04:53
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Гаджеты
Apple представила AirPods Pro с шумоподавлением
В линейке полностью беспроводных наушников Apple пополнение — компания официально представила AirPods Pro.
Вести.Хайтек вчера в 12:53
Политика
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
Комсомольская правда 04:36
Интернет
Сервис Google Pay получил функцию биометрической аутентификации
Компания Google добавила в сервис Google Pay долгожданную функцию биометрической аутентификации.
ITZine.ru 00:00
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Общество
Россияне назвали свои главные страхи
Главной причиной своих страхов 22 процента россиян назвали стихийные бедствия, 18 — лишение сбережений, 16 — возможность потерять работу.
Lenta.ru 02:29
Политика
В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры по газу
19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕС.
ИА Новороссия вчера в 13:32
Общество
Дедовщину в российской армии объяснили
Проблема дедовщины в российской армии до сих пор существует, на казарменное насилие жалобы поступают постоянно.
Lenta.ru 05:12
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Транспорт
Каршеринг «Яндекс.Драйв» запустил междугородние поездки
Пользователи каршеринга «Яндекс.Драйв» получили возможность совершать поездки между Москвой и Санкт-Петербургом, а также между Москвой и Казанью, говорится в сообщении сервиса.
Ведомости 03:50
Авто
Renault привезет в Европу бюджетный электрокар
В сентябре на автовыставке в городе Чэнду (Китай) была анонсирована серийная для местного рынка модель бюджетного электрокара Renault City K-ZE.
Российская газета 03:07
Здоровье
Врачи предупредили о смертельной опасности шапок и беретов
Россиян предупредили о смертельной болезни, которую вызывают головные уборы.
ФедералПресс вчера в 01:37
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Происшествия
Землетрясение произошло под Новосибирском
Подземный толчок магнитудой 4,5 зафиксирован в 48 км к юго-востоку от Новосибирска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.Эпицентр находился в Искитимском районе около населенного пункта Девкино.
Тайга.инфо вчера в 22:26
Общество
Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации
Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК вчера в 18:44
Технологии
Лингвисты научились определять психотип человека по записям в соцсетях
В Пермском классическом университете разработали специальную программу BFI CNN Detector, с помощью которой можно определить социальные и поведенческие черты пользователей социальных сетей.
Российская газета 01:55
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве
На прошлой неделе президент Белоруссии поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение танков армии США в непосредственной близости у границы государства.
Известия вчера в 06:47
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Политика
Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.
REGNUM 02:26
Происшествия
На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля
Выпавшие из грузовой машины газовые баллоны повредили три легковых автомобиля на МКАД на юго-западе Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:01
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском 27 октября в 23:15
Происшествия
Житель Архангельска убил трех друзей, расчленил и съел их останки
В Архангельске перед судом предстанет 51-летний местный житель, который, по версии следователей, убил трех знакомых мужчин, расчленил и съел.
Регион online 05:04
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Известия 01:32
Гаджеты
Расходимся, нас обманули. Умные часы Xiaomi Mi Watch получили спорную SoC Snapdragon Wear 3100
Совсем скоро ожидается анонс действительно революционной однокристальной системы Snapdragon Wear 3300, однако умные часы Xiaomi Mi Watch точно оснащены Snapdragon Wear 3100.
iXBT.com 03:26
Экономика
На Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета
Расходы предусмотрены в проекте бюджета на 2020−2022 годы. В частности, 10 млрд рублей планируется выделить уже в 2020 году.
REGNUM 02:25