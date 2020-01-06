Экономика
REGNUMМинск хочет платить за российский газ белорусскими рублями
«В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ», — сказано в документе.
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с чего всё началось
Правительство и Национальный банк Белоруссии намерены отказаться от иностранных валют при расчете между резидентами за газ, следует из стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.Коммерсантъвчера в 04:54
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Белоруссия предложила России отказаться от использования доллара в расчетах за газ
Эхо Москвывчера в 07:00
Минск хочет отказаться от доллара во внутренних расчётах за газ между резидентами
Говорит Москвавчера в 04:10
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Общество
В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона
Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
Политика
Парламент Ирана признал всех военных США террористами
Парламент Ирана (Меджлис) принял закон, расширяющий список лиц и организаций, признанных властями страны террористами.
Футбол
Футболист «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Происшествия
В Петербурге ищут няню, пропавшую вместе с ребенком
Сотрудники полиции Петербурга разыскивают женщину, которая ухаживала за чужим маленьким ребенком, а затем пропала вместе с ним.
Политика
США не дали визу главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН
США отказали в визе министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН, запланированном на 9 января, сообщает 7 января агентство Reuters.
Хоккей
Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»
Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара
Футбол
Обамейанг исключил свой уход из «Арсенала»
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейанг прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба.
Авто
Kia запретил продавать новый седан Kia Optima таксистам
Старт приема заказов на седан KIA K5/Optima новой генерации в Южной Корее состоялся 21 ноября 2019 года.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Технологии
Samsung создал искусственных людей
Политика
Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
Общество
В Россию пришла аномально теплая погода
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.
Авто
Названы новые автомобили дешевле 600 тыс. рублей
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Армия и оружие
WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных
Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
Гаджеты
Intel официально анонсировала свою первую дискретную видеокарту – DG1
Судя по всему, DG1 войдет в конфигурацию ноутбуков на базе процессоров Tiger Lake (преемники Ice Lake) – их Intel тоже официально представила сегодня.
Общество
Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки
Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Космос
Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну
Авто
Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году
Специалисты считают, что новинка будет представлять сегмент кроссоверов, а презентация его состоится только во второй половине 2020 года.
Хоккей
«Эдмонтон» на выезде обыграл «Торонто», Макдэвид набрал 4 очка
«Эдмонтон Ойлерз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. В составе победителей 4 очка набрал Коннор Макдэвид — у него гол и асисстентский хет-трик.
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.