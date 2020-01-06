Экономика

REGNUMREGNUMМинск хочет платить за российский газ белорусскими рублями

«В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ», — сказано в документе.
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с чего всё началось
Правительство и Национальный банк Белоруссии намерены отказаться от иностранных валют при расчете между резидентами за газ, следует из стратегии
 повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.
Коммерсантъвчера в 04:54

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В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

РИА Новостивчера в 07:14

Белоруссия предложила России отказаться от использования доллара в расчетах за газ

Эхо Москвывчера в 07:00

Минск хочет отказаться от доллара во внутренних расчётах за газ между резидентами

Говорит Москвавчера в 04:10

Белоруссия планирует уйти от доллара во внутренних расчётах за газ

RT на русскомвчера в 05:07

Минск хочет рассчитываться с Москвой за газ белорусскими рублями

Коммерсантъвчера в 04:54

Белоруссия планирует отказаться от доллара при расчетах за российский газ внутри страны

ТАССвчера в 04:34

В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ

РБКвчера в 06:08
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Общество

В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона

Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 22:32
Политика

Парламент Ирана признал всех военных США террористами

Парламент Ирана (Меджлис) принял закон, расширяющий список лиц и организаций, признанных властями страны террористами.
РБК 03:16
Футбол

Футболист «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»

ГЛАС.RU вчера в 07:16
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 17:47
Авто

«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Дни24 вчера в 03:23
Происшествия

В Петербурге ищут няню, пропавшую вместе с ребенком

Сотрудники полиции Петербурга разыскивают женщину, которая ухаживала за чужим маленьким ребенком, а затем пропала вместе с ним.
ТАСС 02:48
Политика

США не дали визу главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

США отказали в визе министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН, запланированном на 9 января, сообщает 7 января агентство Reuters.
REGNUM вчера в 22:19
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Хоккей

Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»

Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
Российская газета 02:41
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия 05 января в 17:22
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Происшествия

В Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара

RT на русском 03:13
Футбол

Обамейанг исключил свой уход из «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейанг прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба.
Sportbox.RU вчера в 18:45
Авто

Kia запретил продавать новый седан Kia Optima таксистам

Старт приема заказов на седан KIA K5/Optima новой генерации в Южной Корее состоялся 21 ноября 2019 года.
Новые автомобили вчера в 03:02
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Технологии

Samsung создал искусственных людей

Ореанда-Новости вчера в 14:52
Политика

Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество

В Россию пришла аномально теплая погода

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.
РИА Новости вчера в 20:05
Авто

Названы новые автомобили дешевле 600 тыс. рублей

МонаВиста вчера в 01:56
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда 05 января в 14:08
Армия и оружие

WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных

Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
РИА Новости 01:31
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
РБК вчера в 21:25
Гаджеты

Intel официально анонсировала свою первую дискретную видеокарту – DG1

Судя по всему, DG1 войдет в конфигурацию ноутбуков на базе процессоров Tiger Lake (преемники Ice Lake) – их Intel тоже официально представила сегодня.
iXBT.com 00:49
Общество

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Российская газета 03:03
Космос

Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну

N+1 04 января в 19:01
Авто

Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году

Специалисты считают, что новинка будет представлять сегмент кроссоверов, а презентация его состоится только во второй половине 2020 года.
Народные новости 05 января в 19:01
Происшествия

В ДТП на «Скандинавии» автобус насмерть сбил пешехода

ЛОТ 02:39
Хоккей

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Торонто», Макдэвид набрал 4 очка

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. В составе победителей 4 очка набрал Коннор Макдэвид — у него гол и асисстентский хет-трик.
Sport24.ru вчера в 21:53
Политика

МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
REGNUM вчера в 21:54
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