с чего всё началось

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Общество В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.

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