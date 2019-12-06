Экономика
Smolnarod.ruМинск хочет покупать газ по ценам на уровне Смоленской области
Премьер уточнил, что страна хочет закупать газ по цене, установленной в соседнем регионе, речь идет о Смоленской области и плюс расходы на транспортировку. С какого года цена на газ для белорусской стороны будет на уровне смоленской, сейчас является предметом переговоров, передает ТАСС.
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Москва и Минск пока не могут согласовать шестнадцать вопросов в рамках интеграции
Эхо Москвывчера в 02:31
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Армия и оружие
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
Политика
В Сочи прошли пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко
Ранее сообщалось, что Лукашенко в ходе встречи с Путиным в Сочи выразил желание закупать у Москвы нефть и газ на равных экономических условиях.
Политика
В Совфеде оценили план организовать марш с Украины в Крым
Происшествия
В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей
Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду, в результате четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает министерство общественной безопасности Мексики.
Космос
Защита от атаки роя легких ударных беспилотников найдена
Использование эффекта многократного отражения детонационных волн при разделении ступеней приводит к повышению КПД преобразования химической энергии топлива в механический импульс полезного груза.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Экономика
«Нафтогаз» получит от «Газпрома» $2 миллиарда
Глава "Нафтогаза" уточнил, что это не все, что Украина хотела бы получить от российской компании. Они планируют взыскать еще $3 млрд.
Общество
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Шоу-бизнес
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Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Политика
На Украине несут чушь: мнение Соловьева о конфликте в Донбассе
Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Политика
Пушков посоветовал белорусской оппозиции не уповать на ЕС
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в Твиттере дал свою оценку прошедшим в субботу несанкционированным акциям белорусской оппозиции.
Политика
КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме
В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Шоу-бизнес
Шепелев ответил на подозрения в избиении сына собачьим лаем
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Наука
Ученые перечислили три этапа старения
Ученые сообщили о трех этапах старения.
Общество
Установленный в России пенсионный возраст назвали недосягаемым
Целью пенсионной реформы в России могло быть намеренное сокращение числа претендентов на получение пенсии, так как установленный в стране пенсионный возраст сейчас является недосягаемым.
Политика
Джонсон пообещал ввести три новых типа виз в случае победы на выборах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times заявил о намерении создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря.
Общество
Эксперты назвали самый популярный напиток у россиян к Новому году
Больше всего к Новому году россияне покупают пива, чем вина и шампанского, говорится в исследовании сервиса-помощника по выбору потребительских товаров Rate&Goods, передает «РИА Новости».
Футбол
«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Российские фигуристы произвели фурор в Турине
Российские фигуристы произвели фурор в финале Гран-при в Турине. Весь пьедестал в женском одиночном катании заняли ученицы Этери Тутберидзе.
Политика
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.
Кино
В сети появился трейлер второго сезона «Затерянных в космосе»
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Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
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Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Общество
Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты
Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».