Премьер уточнил, что страна хочет закупать газ по цене, установленной в соседнем регионе, речь идет о Смоленской области и плюс расходы на транспортировку. С какого года цена на газ для белорусской стороны будет на уровне смоленской, сейчас является предметом переговоров, передает ТАСС.

Минск хочет покупать газ по ценам на уровне Смоленской области

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