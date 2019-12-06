Экономика

Smolnarod.ruSmolnarod.ruМинск хочет покупать газ по ценам на уровне Смоленской области

Премьер уточнил, что страна хочет закупать газ по цене, установленной в соседнем регионе, речь идет о Смоленской области и плюс расходы на транспортировку. С какого года цена на газ для белорусской стороны будет на уровне смоленской, сейчас является предметом переговоров, передает ТАСС.
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Минск хочет покупать газ по ценам на уровне Смоленской области

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РЕН ТВвчера в 02:25

Премьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области

ТАССвчера в 02:22
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:58, Ашберн

Минск платит за газ $127 за тысячу кубов, а хочет платить $72 как Смоленск: узнали что имел в виду Сергей Румас

КП - Беларусьвчера в 09:23
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:58, Ашберн
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