Экономика
РБКВ Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ
В конце декабря Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Минск неоднократно предлагал России продавать ей природный газ за российские рубли, а не за доллары как сейчас, однако просьбы остаются без ответа.
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Армия и оружие
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака начали готовить механизм вывода американских войск, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф.
Политика
Макрон, Меркель и Джонсон призвали Иран воздержаться от насилия
В обращении, опубликованном сегодня на сайте Елисейского дворца, говорится: Мы осудили недавние нападения на базы сил коалиции в Ираке и серьезно обеспокоены той негативной ролью, которую Иран играет в регионе, в том числе через КСИР и силы "Аль-Кудс" под командованием генералаа Сулеймани.
Автоспорт
Фернандо Алонсо остановился посреди второго этапа Дакара
Испанец, занявший неплохое 11-е место на первом этапе, боролся за попадание в тройку по итогам второго, но около 11:30 по московскому времени был вынужден остановиться на трассе после 160-го километра дистанции из 367 и потерял уже более часа.
Армия и оружие
Кувейт опроверг сообщения о предоставлении базы для удара США по Ираку
Кувейт опроверг сообщения СМИ о предоставлении базы для удара США по территории Ирака, в результате которого был убит иранский военачальник Касем Сулеймани, сообщило командование вооруженными силами Кувейта в микроблоге в социальной сети Twitter.
Экономика
«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги
Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Происшествия
Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
Солдат-срочник Артур Хакимов, покинувший 3 января воинскую часть в Забайкальском крае, добровольно пришел в полицию, сообщили РИА Новости в Линейном отделе МВД на станции Ачинск Красноярского края.
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Армия и оружие
В Японии назвали советский МиГ-25 «королем скорости»
Советский истребитель МиГ-25 – до сих пор самый быстрый в мире, убежден японский военный аналитик.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Кино
Marvel удалось вернуть себе права на Халка
Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Общество
Брэда Питта и Дженнифер Энистон рассадят на «Золотом глобусе»
В воскресенье ночью пройдет 77-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус».
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Microsoft с 14 января прекратит техническую поддержку операционной системы Windows: она перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Футбол
Хавбек «Фламенго» Рейниер отреагировал на слухи о переходе в «Реал»
Полузащитник «Фламенго» Рейниер отреагировал на слухи в СМИ о скором переходе в мадридский «Реал».
Гаджеты
Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H перешагнут планку в 5 ГГц
Флагманские модели семейства получат по восемь ядер с поддержкой Hyper-threading, а частота процессоров серии Core i9 перешагнёт за рубеж 5 ГГц.
Футбол
Журналист Егоров: Бакаев-младший подписал контракт с «Рубином»
Журналист Сергей Егоров сообщил, что полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев станет игроком «Рубина».
Общество
У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США
Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
Происшествия
ДТП в Тюменской области: два человека погибли, семь пострадали
В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что в результате происшествия два человека погибли.
Происшествия
В Японии выяснили, как Карлос Гон смог сбежать из страны
В японском международном аэропорту Кансай не проверяли багаж бизнес-джета, на котором территорию островного государства покинул подозреваемый в совершении финансовых преступлений экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на осведомленные источники.
Происшествия
СК по Крыму задержал полицейского из-за смертельного ДТП
В Крыму задержан начальник отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району, сообщает пресс-служба Следкома России по РК.
Происшествия
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Шульга отметил, что тело девушки было найдено вблизи пятого километра железной дороги Баженово-Асбест.
Единоборства
Тренер Нурмагомедова описал обстановку после драки бойца с командой Макгрегора
Хоккей
Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Кино
Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном
На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.