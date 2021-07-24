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Минск может направить экспорт агропродукции с рынка ЕС в Россию и КНР при усилении санкций

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии готово перенаправить экспорт продуктов питания на рынки России и Китая, если ЕС продолжит ужесточать санкции против республики, заявил глава ведомства Иван Крупко.
РИА Новости
Белоруссия безболезненно переориентирует поставки продукции агропромышленного комплекса (АПК) с европейских на другие рынки, прежде всего РФ и КНР, в случае усиления западных санкций.
ТАСС
Министр отметил, что в Европу продают товаров на сумму 385 миллионов долларов в год, на Украину — на 195 миллионов, что сопоставимо с объемами поставок в КНР.
Lenta.ru
Министр обратил внимание, что сейчас, несмотря на санкции против Белоруссии, ситуация с экспортом продукции не изменилась — страна торгует в тех же пропорциях.
РИА Новости

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