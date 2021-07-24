Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии готово перенаправить экспорт продуктов питания на рынки России и Китая, если ЕС продолжит ужесточать санкции против республики, заявил глава ведомства Иван Крупко.
"В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю", - говорится в сообщении.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия намерена подать апелляцию в Верховный суд РФ на решение Центризбиркома России о регистрации федерального списка партии на выборы в Госдуму, согласно которому из кандидатов был исключен директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин после заявления его бывшей жены о наличии у него офшора.