Энергетика

РБКРБКМинск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше

3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну. В «Белнефтехиме» заявили, что договорились о прокачке первой партии топлива, закупаемого по цене без премии.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
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ТАСС06:32

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В Белоруссии заявили о поиске альтернатив российской нефти

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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
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В России может появиться налог на пенсионные накопления

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Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
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Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета.
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Дмитрий Тарасов отправился с Рубином в турецкий Белек без контракта.
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Ракетный удар нанесен по базе с военными США в Ираке

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Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной

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Темнокожий режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Спайк Ли станет первым темнокожим человеком, который займет пост руководителя жюри за 73-летнюю историю Каннского кинофестиваля.
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Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
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Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.
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Среди легковых авто лучшим стал спорткар Corvette восьмого поколения, который сумел обойти Toyota Supra и Hyundai Sonata.
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