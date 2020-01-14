Энергетика
РБКМинск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше
3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну. В «Белнефтехиме» заявили, что договорились о прокачке первой партии топлива, закупаемого по цене без премии.
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Экономика
Минсельхоз собирается временно ограничить экспорт зерна
В РФ могут ввести квоту на экспорт зерна, которая ограничит поставки этой продукции за пределы ЕАЭС объёмом в 20 млн тонн.
Происшествия
76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Происшествия
В Кизляре несколько десятков человек отравились водой
Политика
В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing
Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
Хоккей
ЦСКА победил минское «Динамо» в матче КХЛ
Общество
В Ростове здание Театра кукол перешло в собственность РПЦ
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Шоу-бизнес
Дочь Маликова похудела и поделилась своей диетой
Стеша Маликова решила рассказать своим подписчикам, как ей удалось похудеть. Девушка в сторис своего Инстаграма рассказала о своей диете.
Экономика
В России может появиться налог на пенсионные накопления
В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления.
Кино
«Молимся»: Добронравов анонсировал выход седьмого сезона «Сватов»
Актер Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона полюбившегося всем отечественного сериала «Сваты».
Общество
Послание Путина покажут на больших городских экранах
Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Политика
России предложили разделить с Ираном ответственность за сбитый Boeing
Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета.
Происшествия
РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины
Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
Футбол
Тарасов о сборах с «Рубином»: Получаю удовольствие от всего
Дмитрий Тарасов отправился с Рубином в турецкий Белек без контракта.
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков признался, почему у него нет детей
Супруги долгое время откладывали момент появления на свет детей. Прошло немало лет, и иметь детей больше не позволяло здоровье.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Хоккей
«Торпедо» победило «Сочи» в овертайме
Нижегородское «Торпедо» в родных стенах победило хоккейный клуб «Сочи» со счётом 2:1 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Политика
В Гидрометцентре оценили слова депутата о климатическом оружии США
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесен по базе с военными США в Ираке
В Багдаде ракетному обстрелу подверглась военная база Эт-Таджи. об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".
Происшествия
Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной
Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.
Кино
Темнокожий режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Спайк Ли станет первым темнокожим человеком, который займет пост руководителя жюри за 73-летнюю историю Каннского кинофестиваля.
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Происшествия
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
Общество
Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву на совете британской королевской семьи.
Политика
Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.
Авто
Chevrolet Corvette в третий раз назвали лучшим автомобилем года в США
Среди легковых авто лучшим стал спорткар Corvette восьмого поколения, который сумел обойти Toyota Supra и Hyundai Sonata.