с чего всё началось

3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну. В «Белнефтехиме» заявили, что договорились о прокачке первой партии топлива, закупаемого по цене без премии.

Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше

Экономика Минсельхоз собирается временно ограничить экспорт зерна В РФ могут ввести квоту на экспорт зерна, которая ограничит поставки этой продукции за пределы ЕАЭС объёмом в 20 млн тонн.

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Происшествия РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.

Хоккей «Торпедо» победило «Сочи» в овертайме Нижегородское «Торпедо» в родных стенах победило хоккейный клуб «Сочи» со счётом 2:1 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Происшествия Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.

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Происшествия В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.